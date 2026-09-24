El ministro del Interior César Astudillo fue interpelado por el Congreso hace una semana. [Foto: Cesar Bueno@photo.gec]
El ministro del Interior César Astudillo fue interpelado por el Congreso hace una semana. [Foto: Cesar Bueno@photo.gec]
Por Redacción EC

La bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, con las firmas de representantes de Obras y del Partido del Buen Gobierno, presentó este jueves una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo. “por su manifiesta incapacidad en la conducción del sector y por el agravamiento de la violencia letal en el país”.

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