La bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, con las firmas de representantes de Obras y del Partido del Buen Gobierno, presentó este jueves una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo. “por su manifiesta incapacidad en la conducción del sector y por el agravamiento de la violencia letal en el país”.

“Censurar al señor César Astudillo, ministro del Interior (...) al haber quedado acreditada su manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”, indica la moción que ingresó a las 5:28 p.m. al Área de Trámite Documentario de la Cámara de Diputados.

Según se consigna en el pedido, la información estadística disponible muestra que las medidas adoptadas no han revertido el aumento de los homicidios ni la percepción de inseguridad.

“Hasta agosto de 2026 se registraron 1 499 homicidios. La cifra supera el total anual reportado en cada uno de los años comprendidos entre 2017 y 2023. El incremento empezó en 2024 y el dato de 2026 aún es preliminar, pues faltan las actualizaciones de los meses restantes”, refiere.

Indica que las cifras no muestran por sí solas la gravedad de los hechos ocurridos durante las últimas semanas y que los medios de comunicación han informado de manera continua sobre asesinatos ocurridos en distintas regiones del país, muchos de ellos todavía sin esclarecer.

Menciona que el asesinato de la candidata y periodista Susy Aponte Polo en plena campaña compromete el orden interno y la seguridad del proceso electoral. “La falta de protección, pese a las amenazas denunciadas, compromete la responsabilidad política del titular del sector”, dice la moción.

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Sobre este caso, acota que después del crimen, el Ministerio del Interior anunció el envío de un equipo especializado de la División de Homicidios a Áncash, una vez consumado el ataque, aunque la víctima había informado nueve días antes que su vida estaba en peligro.

“Por los hechos expuestos, el señor César Augusto Astudillo Salcedo no reúne las condiciones de idoneidad, eficacia y confianza política necesarias para continuar al frente del Ministerio del Interior. Corresponde, por ello, que la Cámara de Diputados haga efectiva su responsabilidad política mediante la censura”, subraya.

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“La falta de protección de una candidata que había denunciado amenazas compromete la seguridad de las semanas restantes de campaña. La censura resulta necesaria para exigir una conducción del sector capaz de adoptar medidas inmediatas durante el proceso electoral”, agrega.

¿Quiénes firman la moción de censura?

Paredes Navarro, Yenifer Noelia (Juntos por el Perú) Zunini Yerren, Ernesto Alonzo Jibaja Ramos, Luis Ángel Avendaño Vilca, Giannina Iris Chipana Condori, Graciela Gonzales Delgado, Gabriel Robertino Manay Pillaca, Alejandro José Palomino Pacheco, Amalia Emilia Tapullima Insapillo, Jacqueline Viviana Tito Rojas, César Hugo Soto Ferrari, Luz Mérida Pérez Alccahuaman, Jesús Palomino Casavilca, Catherin Norma Holguín Aguirre, James Arturo Isla Rojas, Azucena Peña Córdova, Olver Poma Huamani, Haydee Celinda Perez Quispe, Jessica Sadith Varas Seguin, Daniel Jefferson Flores Valdizan, Marco Antonio Villanueva Calderón, Juan Amílcar Cahuaza Mitivire, Oswar Elbis Márquez Huanca, Analí Guillén Valencia, Héctor Fernández González, Svieta Valia Ambrosio Domínguez, Yuli Liliana Sulca Castillo, Pilar Piñán Mamani, Víctor Eduardo Camargo Porta, Raúl Jesús López Letona, Heber (Partido Cívico Obras) Masco Cáceres, Luis Aurelio Alayza Maccera, Rossana Herminia Duarte Patiño de Pezet, Carmen Georgina (Partido del Buen Gobierno) Castrejon Fernandez, Segundo Juan Espinoza Huillca, Edwin