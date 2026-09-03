El ministro del Interior, César Astudillo, podría ser interpelado en la Cámara de Diputados. (Foto: Mininter)
El ministro del Interior, César Astudillo, podría ser interpelado en la Cámara de Diputados. (Foto: Mininter)
Por Redacción EC

La diputada Analí Márquez (Juntos por el Perú), con las firmas de los demás integrantes de su bancada, presentó una moción que plantea interpelar al ministro del Interior, César Astudillo, por los “cuestionamientos” en el desempeño del cargo y una supuesta “falta de liderazgo” en la lucha contra la inseguridad ciudadana en el país.

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