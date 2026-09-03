La diputada Analí Márquez (Juntos por el Perú), con las firmas de los demás integrantes de su bancada, presentó una moción que plantea interpelar al ministro del Interior, César Astudillo, por los “cuestionamientos” en el desempeño del cargo y una supuesta “falta de liderazgo” en la lucha contra la inseguridad ciudadana en el país.

A través de la moción de orden del día 00256-2026-2031-CD, señaló que la ciudadanía viene afrontando un aumento sostenido de la actividad delictiva, situación que compromete la seguridad en las regiones del territorio nacional y que persiste como una de las problemáticas más graves del país.

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Sin embargo, indicó que a la fecha desde el Ministerio del Interior no se advierte una actuación concreta y resuelta orientada a combatir la delincuencia y el crimen organizado, ni a generar, desde el sector, un clima de confianza en la población frente a los hechos delictivos.

Moción de interpelación al ministro del Interior, César Astudillo.

Refiere que las cifras de criminalidad, los casos de homicidios y extorsión han alcanzado niveles alarmantes, pero que se ha identificado la falta de un plan estratégico integral para la seguridad ciudadana y falta de liderazgo, que incluya objetivos claros y específicos a corto, mediano y largo plazo.

Márquez también cuestiona la designación de Magali Ella Meza Mundaca, exfuncionaria de Servir, como directora general de Recursos Humanos del Ministerio del Interior, pese a registrar investigaciones fiscales abiertas por presuntas contrataciones irregulares de personas vinculadas al expresidente José Jerí (2025-2026).

La bancada de Juntos por el Perú presentó una moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, con 27 preguntas. Es la tercera moción y acá explicamos la correlación de votos para este escenario: https://t.co/0nUKyNNLLW pic.twitter.com/TN12NbmUMT — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) September 3, 2026

De igual modo, la diputada cuestiona la “inacción” del ministro del Interior respecto de la conducción de la Policía Nacional (PNP), toda vez que desde que asumió el cargo, no ha adoptado decisión alguna sobre la permanencia de su comandante general, Óscar Arriola, “evidenciando una manifiesta falta de capacidad para ejercer las atribuciones que la ley le confiere como titular del sector”.

“Los hechos expuestos configuran un cuadro de designaciones irregulares ineptitud en la conducción del sector Interior que compromete directamente la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado, así como la confianza de ciudadanía en la autoridad llamada a garantizar su integridad física, su vida y su patrimonio”, expresó.

“Por lo que resulta necesario que el ministro del Interior, César Augusto Astudillo Salcedo, concurra ante el Pleno del Congreso de la República a responder y dar cuenta a la representación nacional sobre los criterios que sustentaron la designación cuestionada y sobre las razones de su inacción en la conducción de la Policía Nacional del Perú”, agregó.

Cabe indicar que el pliego interpelatorio consta de 27 preguntas divididas en cuatro bloques temáticos.