La moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, parte con el respaldo de las bancadas de Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno, que en conjunto suman 64 votos. Sin embargo, para que la iniciativa sea aprobada se requieren al menos 66 votos en la Cámara de Diputados.

La moción fue presentada con 35 firmas de diputados de estas bancadas. El pedido se sustenta, entre otros argumentos, en las cifras de homicidios registradas en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

La iniciativa también menciona diversos hechos criminales reportados durante las últimas semanas en distintas regiones del país, entre ellos el asesinato de la excandidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo. La moción cuestiona, además, la conducción del Ministerio del Interior por parte de Astudillo y las respuestas que ofreció durante su interpelación del 17 de septiembre.

En este escenario, la posición de los diputados de Ahora Nación será relevante. La bancada cuenta con 10 integrantes en la Cámara Baja, por lo que su respaldo podría ser determinante para que la moción alcance o sobrepase los 66 votos necesarios para su aprobación.

El líder de la agrupación, Alfonso López Chau, señaló que todavía no han tomado una decisión y que deberán “pensar en el país”. “Solo cuando un ministro cometa errores estructurales flagrantes, escandalosos procede pues. Pero estamos tres meses”, declaró a RPP.

En la misma línea se pronunció el diputado José Marcelo, también de Ahora Nación, quien consideró que “no es el momento” para promover la censura del titular del sector Interior. “No lo hemos hablado todavía. El ministro no tiene ni dos meses de haber asumido el cargo y, aunque a todos nos preocupa el tema de la inseguridad, el problema va más allá de este Gobierno. Recién hubo un cambio del comandante general de la policía. No veo una falta ética ni un cuestionamiento que nos llame a la censura, me parece apresurado”, respondió a este Diario.

“Todos estamos preocupados por la seguridad, pero eso no se soluciona censurando”, puntualizó Marcelo.

En diálogo con El Comercio, Ernesto Zunini se mostró optimista sobre la aprobación de la censura al contar con el respaldo de Obras y el Buen Gobierno. Precisamente, legisladores de estas dos agrupaciones, se pronunciaron a favor de la salida del ministro del Interior.

El diputado Víctor Piñan, portavoz de Obras, dijo que “la gran mayoría” de diputados de su bancada “está de acuerdo con la censura del ministro”.

Explicó que durante esta semana no se ha podido conversar con todos los integrantes de la bancada debido a que varios se encuentran en sus respectivas provincias y regiones por la semana de representación.

“El día lunes hemos convocado a una reunión que vamos a tener con los colegas para poder decidir si unánimemente se pliega Obras”, indicó en diálogo con Tenemos Que Hablar, el videopodcast de El Comercio.

Respecto a la posibilidad de que Ahora Nación se sume a la moción de censura impulsada por Juntos por el Perú, Piñán manifestó que considera que dicha bancada finalmente respaldará la iniciativa. “Considero que sí. A título personal considero que finalmente los colegas de Ahora Nación van a sumarse a esta moción de censura”, manifestó.

En tanto, Romina Uribe, diputada del Partido del Buen Gobierno, consideró que Astudillo debe ser retirado del cargo. “El principal motivo es la inseguridad ciudadana, más del 80% de peruanos tienen miedo de salir a las calles”, sostuvo.

Uribe consideró que, pese a que el ministro lleva 59 días en el cargo, el Poder Ejecutivo había señalado que tomaría cartas en materia de seguridad ciudadana desde el primer día. Sin embargo, cuestionó que, hasta el momento, no se observe una estrategia clara y que la reforma de la Policía Nacional no forme parte del debate político, pese a la necesidad de fortalecer esta institución.

Finalmente, la diputada afirmó que el bloque del Buen Gobierno se reunirá y expresará su decisión en el pleno.

En contraste, diputados de Fuerza Popular y Renovación Popular cuestionaron la iniciativa. Los fujimoristas Cecilia Chacón y Marco Pacheco calificaron de “despropósito” el pedido de censura

“En lugar de darnos las facultades para enfrentar al crimen, en el Congreso están demasiado ocupados haciendo política con la vida de los peruanos. Que quede claro que con esta censura no perjudican a Keiko Fujimori, ni al ministro Astudillo, ni al Gobierno. Los más perjudicados son todos los peruanos que quieren orden”, expresó Chacón.

“Esperamos que el Congreso deje de hacer uso político de la inseguridad y esté a la altura de la urgencia y de la demanda popular de orden de los peruanos”, concluyó.

A su turno, Pacheco respondió: “Realmente, la oposición está obstruyendo el trabajo del gobierno al pretender tener a los ministros por horas en varias comisiones y en interpelaciones. La campaña ya terminó y es hora de que la izquierda pueda dar vuelta a la página y empiecen a pensar un poco en los intereses de todos los peruanos y no en los de su partido”.

Norma Yarrow, Roxana Rocha y Frank Krklec tuvieron una postura parecida. Los tres diputados de Renovación Popular consideraron que “no es el momento” y que una censura generaría “inestabilidad política”.

El líder de la agrupación celeste y candidato a teniente alcalde, Rafael López Aliaga, se pronunció en el mismo sentido: “Personalmente me parece una locura estar petardeando a un gobierno que no tiene ni 90 días. Esto todavía no lo he visto con la bancada, pero me adelanto, creo que la bancada va a ser unánime en este tema, que no podemos petardear a un gobierno que recién entra”.

“Lo que sí no voy a parar de hablar es que vía decreto de urgencia -señora presidente- sí se puede hacer muchísimo y vía gestión gerencial, se puede hacer muchísimo”, agregó en declaraciones a Canal N.

Este Diario intentó comunicarse con el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, para conocer cuándo se pondría en agenda la moción. Sin embargo, al cierre de este informe no hubo respuesta.

Proyección de votos En la Cámara de Diputados A favor Buen Gobierno: 18

Obras: 14

Juntos por el Perú: 32 Total: 64 En contra Fuerza Popular: 41

Renovación Popular: 15 Total: 56 Por definir Ahora Nación: 10

¿Cuál es la ruta de la moción de censura y cuántos votos se necesitan?

El constitucionalista Erick Urbina explicó que la moción debe ser presentada con el respaldo de no menos del 25% de los diputados y, posteriormente, pasar a trámite en la Cámara de Diputados.

Detalló que el debate y la votación deben realizarse entre el cuarto y el décimo día calendario posteriores a su presentación. Para su aprobación se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros de la Cámara, es decir, 66 votos.

“Si se aprueba, el ministro renuncia. El presidente acepta la renuncia y nombra reemplazo dentro de 72 horas. El Senado no interviene en este proceso”, aseveró.

Ministros cuestionan iniciativa

El primer ministro, Luis Galarreta, y el ministro de Educación, José Antonio Chang, cuestionaron la propuesta.

“Estar cambiando de ministros no es la solución. La solución es pensar en el plan, es ir articulando el plan, ir armando lo que se está pensando en el trabajo contra la criminalidad”, opinó Galarreta.

“Es parte de las facultades que tiene la Cámara de Diputados. Creo que se están apresurando porque en 90 días, ni siquiera transcurridos, se están tomando estas decisiones. Estamos viendo que no están dejando trabajar como quisiéramos este espacio de tiempo tan pequeño”, sostuvo, por su parte, Chang.