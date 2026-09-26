icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

César Astudillo es el primer ministro del Gobierno de Keiko Fujimori que enfrenta un pedido de censura.
César Astudillo es el primer ministro del Gobierno de Keiko Fujimori que enfrenta un pedido de censura.
Por Thalía Cadenas

La moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, parte con el respaldo de las bancadas de Juntos por el Perú, Obras y el Partido del Buen Gobierno, que en conjunto suman 64 votos. Sin embargo, para que la iniciativa sea aprobada se requieren al menos 66 votos en la Cámara de Diputados.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.