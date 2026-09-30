Daniel Barragán es senador del Partido Obras. (Foto: Congreso)
Daniel Barragán es senador del Partido Obras. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El senador Daniel Barragán (Partido Obras) anunció que la bancada de diputados de su partido no respaldará la moción de censura presentada por Juntos por el Perú (JP) contra el ministro del Interior, César Astudillo, que se debatirá este jueves 1 de octubre.

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