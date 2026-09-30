El senador Daniel Barragán (Partido Obras) anunció que la bancada de diputados de su partido no respaldará la moción de censura presentada por Juntos por el Perú (JP) contra el ministro del Interior, César Astudillo, que se debatirá este jueves 1 de octubre.

En conferencia de prensa junto a otros cuatro senadores, Barragán indicó que su bancada se reunió con el presidente del partido, Ricardo Belmont, y luego de dos horas se acordó no respaldar la destitución del titular del Mininter.

“En el caso del Partido Cívico Obras, el día de ayer tuvimos una reunión con nuestro presidente, el señor Ricardo Belmont Casinelli, se evaluó durante dos horas esta situación y nosotros hemos decidido no censurar al ministro del Interior”, expresó.

Por su parte, el senador Alfonso López Chau (Ahora Nación) también dijo que su bancada de diputados no apoyará la censura de Astudillo y respaldará un eventual diálogo entre el ministro del Interior y los demás grupos parlamentarios.

“Nosotros apoyamos lo que nuestro experto en seguridad nos dio. El coronel Harvey Colchado escribió nuestro programa, conoce a la Policía Nacional y nos expresamos en el sentido de lo que él había expresado en el sentido de que era muy pronto para tomar una decisión como esa, que había que ganar la autoridad moral para hacerlo”, acotó.

“Ahora Nación va a tratar de concertar con las cuatro fuerzas un solo mensaje, no sé si lo daremos a favor o en contra, pero trataremos de concertarlo. Entre tanto, apoyo la propuesta de Buen Gobierno de alentar ese diálogo entre los diputados y el ministro, esa es mi respuesta”, añadió.

En el caso del senador Flavio Figallo (Partido del Buen Gobierno), dijo que su bancada de diputados se reunirá con César Astudillo, tras lo cual posteriormente se tomará una decisión “que conviene al país”.

“En nuestro caso nosotros apoyamos en principio la moción de censura. Sin embargo, el propio ministro del Interior pidió una reunión con la bancada de diputados. De allí se va a decidir la posición del partido en la Cámara de Diputados”, subrayó.

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“Nosotros queremos actuar de la manera más responsable y eso implica que si nos piden diálogo y conversar sobre un tema importante, pues lo vamos a hacer, pero independientemente de esas conversaciones, tomaremos la decisión que conviene al país”, agregó.

Quien sí respaldó la destitución de Astudillo fue el senador José Mercedes Castillo (Juntos por el Perú), quien indicó que existen razones para exigir la salida del ministro debido al incremento del índice de criminalidad en el país.

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“Lo están evaluando en la Cámara de Diputados y sí tienen razón para la censura. El pueblo qué es lo que mira y espera de su autoridad. Acaban de quemar en Los Olivos a uno en su propia movilidad. Entonces, ¿qué esperanzas tenemos? Accidentes, por todo sitio asesinatos, entonces el pueblo necesita respuestas”, manifestó.