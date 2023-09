Por unanimidad, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final con la acusación constitucional 75 contra el exjuez supremo, César Hinostroza, por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible.

Con 20 votos a favor y ninguno en contra, se admitió que el documento sea sustentado ante el Pleno por la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, quien tuvo a su cargo el caso.

Hinostroza Pariachi ejerció su derecho a defensa previo a la votación y planteó que su caso sea archivado o se amplíe la investigación, incluyendo su versión y “evitar ir a la justicia internacional”.

“En algunos casos, no en todos, no se respetan los derechos fundamentales de las personas. Soy víctima de la presión mediática y de gente que me ha querido sacar del Poder Judicial para capturar las instituciones”, dijo el exjuez supremo.

“Y justamente esa gente que me sacó como se dice ‘Dios tarda, pero no olvida’. Ahora está siendo sometido a lo mismo”, añadió.

César Hinostroza es señalado como un presunto instigador y autor del delito de tráfico de influencias agravado, previsto y sancionado por el primer párrafo del artículo 400 (tipo base), concordado con el segundo párrafo de dicho artículo (tipo agravado) del Código Penal, según el documento sustentado por Camones.

