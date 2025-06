La historia de las hermanas Dávila Callao con el partido de César Acuña empieza en abril 2021, cuando Diana ingresó como asistente al despacho del entonces congresista de APP, Omar Chehade, a tan solo cuatro meses de acabar el periodo 2020-2021. En conversación con este Diario, Chehade reconoció que “fue recomendación de gente del partido”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles. Recíbelo

Ese año, Diana Dávila no solo se afilió al partido, sino que, a pesar de ser de Chiclayo, postuló en la lista de regidores de Chehade a la Alcaldía de Lima, aunque su candidatura fue declarada improcedente. Tras la candidatura frustrada, APP volvió a cobijar a Diana Dávila en el nuevo periodo legislativo, donde en setiembre de 2021 ingresó como auxiliar del Área de Educación Ciudadana, que dependía de una oficina que entonces era dirigida por el secretario de organización de APP, Jorge Gonzales. Tras cinco meses como auxiliar, Dávila dio el salto de auxiliar a técnico -con incremento salarial- a la Oficina de Comunicaciones, donde duró unos meses.

Diana Dávila dejó de trabajar en el Congreso hasta que retornó en octubre de 2024, durante la gestión del presidente Eduardo Salhuana de APP. Fuentes de la Oficina de Comunicaciones que trabajaron con Dávila cuentan que tiene un “manto de protección” de los asesores de Salhuana y de APP. Prueba de esto es que la probaron como conductora y reportera, pero no dio resultados y la pusieron en redes sociales.

Las hermanas Dávila Callao trabajan en el Congreso, pero para evitar nepotismo, fueron colocadas en dependencias distintas.

Las limitaciones de Dávila en las dos primeras labores encomendadas tienen que ver con su perfil profesional. No solo no cuenta con título universitario, sino que la carrera técnica que registra es en banca, y no culminó sus estudios en administración. Hoy, Dávila ha preferido apostar por estudios en moda.

“Mi nivel en el congreso es de técnico 4, el de menor requisitos y pago para lo que hago (sic). Cumplo con todos los requisitos que el puesto que ocupo exige. Yo solo hago mi trabajo y si se me volvieron a abrir las puertas en esta institución es porque he hecho bien las labores que me han sido encargadas”, alegó.

Para justificar su cargo, Diana mostró una constancia de un diplomado del 2021 en Comunicación y Marketing Político. “Hoy, haciendo un gran esfuerzo, estoy estudiando una carrera en Chio Lecca, pues considero que tengo la capacidad y el talento para ello”, apuntó. “Como sabes, acceder a oportunidades de estudios y trabajo en nuestro país implica mucho esfuerzo y sacrificio, y buscando estas oportunidades pude lograr un cupo para aprender ventas de inmuebles en Dubai, y capacitarme con un equipo de alto nivel. Pero, nuevamente, por obligaciones con mi familia tuve que regresar a estar pendientes de gestiones médicas, entre otros”, agregó la funcionaria respondiendo a nuestras consultas.

Además, Diana Dávila reiteró que tiene obligaciones familiares. Esto último parece haber propiciado que su hermana Estefany también ingrese al Congreso este 2025. “Ella es una persona independiente que buscó por sus propios méritos hacerse un lugar laboral”, explicó Diana, pues su hermana no contestó nuestras preguntas.

En la Oficina de Comunicaciones nos dijeron que debíamos pedir descargos a través de Oficialía Mayor. Desde el 30 de mayo, este Diario no ha recibido respuesta al correo electrónico enviado al Oficial Mayor donde solicitábamos respuestas, tanto de la Oficina de Comunicaciones como del Área de Administración de Bienes que hoy cobijan a las hermanas Dávila Callao.