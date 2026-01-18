La congresista Cheryl Trigozo (Renovación Popular), quien busca la reelección en los comicios de este 2026, realizó un espectáculo privado para un proveedor del Estado en la región San Martín, denunció “Panorama” este domingo.

La parlamentaria participó con su orquesta, Sonido 2000, en una actividad privada de Martín Morey Riva, un conocido empresario de dicha localidad, que se realizó en Tarapoto, precisó el dominical.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Renovación Popular pide a congresista Cheryl Trigozo que despida a su asesor con antecedentes de terrorismo

Morey celebró su cumpleaños número 42 junto a su esposa, Susana Paredes. Se trata de un proveedor del gobierno regional, cuya máxima autoridad es del partido de Trigozo, Renovación Popular.

Morey, conocido por sus negocios en el rubro médico y ganadero en la región San Martín, es investigado por presuntamente talar y depredar los bosques, según un documento al que accedió “Panorama”.

De acuerdo con el ambientalista Iván Rojas García, un supuesto trabajador de la empresa de Morey lo amenazó con un arma de largo alcance cuando acudió a registrar un caso de deforestación en esa localidad.

Se pronuncian

Al respecto, la legisladora se pronunció sobre el tema y negó ser la dueña y gerenta de la empresa, mucho menos conocer al empresario o ser su amiga.

LEE MÁS: Rechazan tacha contra candidato al Senado del Partido Aprista

“No lo conozco, no es mi amigo, tengo entendido que es fan del grupo, que tiene los lomples [’long play’ o disco de vinilo de larga duración] que grabó mi papá en la década de los 80/90”, acotó.

“El contrato fue con mi mamá, que es la gerente de la agrupación, el señor Martín Morey agasajó a sus trabajadores por navidad (...) Voy a todos los eventos de mi familia musical y seguiré cantando a donde me inviten, obviamente fuera del horario del Congreso”, agregó.

LEE MÁS: JNE recibe 23 solicitudes de alianzas electorales para comicios regionales y municipales 2026

Asimismo, en un mensaje de WhatsApp, la parlamentaria también enfatizó: “No es mi amigo, no financia mi campaña”.

En tanto, Martín Morey negó financiar la campaña a la reelección de Trigozo y justificó su presencia en el evento señalando que “apareció de repente”.

“Aparece de pronto. Entenderás que podrá ser congresista, pero es su orquesta. De repente apareció para ver cómo están tocando”, manifestó al programa.

“Yo nunca he financiado una campaña, ni de la señora Cheryl ni de zutano ni de mengano”, añadió.

LEE MÁS: ONPE aprueba modelo de cédula de sufragio para las elecciones generales del 12 de abril

En noviembre del 2024, la fiscalía abrió investigación preliminar contra Cheryl Trigozo por el presunto delito de peculado doloso, tras revelarse que habría gestionado contratos en horario laboral a favor de su agrupación, Sonido 2000.

En la investigación también se incluyó a su asesor Leifer Carrión Melitón, quien se encargaría de los acuerdos con las personas interesadas para el concierto de la agrupación de cumbia, según denunció el portal El Foco.