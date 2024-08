El partido Renovación Popular informó que abrirá un proceso disciplinario a la congresista Cheryl Trigozo, recientemente afiliada a dicha agrupación política, por recibir donación de US$ 5 mil de la oficina Económica y Cultural de Taipéi.

A través de un comunicado, indicó que también procederá a solicitarle los descargos correspondientes a la legisladora, que llegó al Parlamento con Alianza para el Progreso (APP) en las elecciones del 2021.

“Asimismo, solicita a la congresista se someta a los procedimientos que por ley correspondan”, señaló Renovación Popular en su pronunciamiento.

Según reveló “Panorama” este domingo, Cheryl Trigozo recibió una donación de US$ 5 mil de la oficina Económica y Cultural de Taipéi en Perú en el 2021, a pesar de que el Código de Ética Parlamentaria le prohíbe recibir dádivas.

Trigozo envió un oficio a la mencionada oficina en octubre de ese año para solicitarle el dinero. Según señaló, sería utilizado para organizar una fiesta por Navidad a favor de niños de bajos recursos económicos.

La legisladora recibió el dinero, pero nunca lo hizo público ni ha detallado cómo lo gastó. Si bien admitió la donación, intentó justificarse asegurando desconocer las normas del Congreso.

“En ese tiempo, la embajada de Taiwán quiso apoyar, y como era nueva, estaba empezando la legislatura, pues uno no sabe si está prohibido un donativo. [...] He llevado juguetes a 20 centros poblados, mi estimado. Y pues para un evento navideño, una chocolatada y que no es nada de malo”, explicó.