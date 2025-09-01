El congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) propuso declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por no admitir el golpe de Estado perpetrado por el encarcelado exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) e intentar presentarlo como un “perseguido político”.

Durante la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, el legislador fujimorista sustentó su pedido en que la mandataria se niega a reconocer el actual orden constitucional del Perú y brinda “declaraciones inaceptables” sobre la situación de nuestro país.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“De todos es conocido que la señora Claudia Sheinbaum, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ha hecho manifestaciones públicas que atentan contra la imagen del Perú. Se niega a reconocer el actual orden constitucional del Perú desde diciembre del año 22”, expresó.

“Desde entonces está haciendo declaraciones inaceptables porque, por ejemplo, dice que el expresidente Pedro Castillo supuestamente es una persona discriminada, que está siendo injustamente procesada, que es una inocente paloma y que como consecuencia del golpe que le hicieron a él, está preso y enfrentando una acusación fiscal de 34 años de prisión”, agregó.

Por ello, Bustamante remarcó que se debe declarar persona non grata a Sheinbaum y que su despacho viene preparando una moción de orden del día para que sea visto por la Comisión de Relaciones Exteriores.

“Creo que debemos declarar persona non grata a esta persona. El Gobierno mexicano es nuestro objetivo, tienen ellos que dejar de meterse con el Perú. Está violando lo que se llama la Doctrina Estrada, de casi 100 años, mediante la cual México dice que no interfiere con la política de otros países”, acotó.

LEE MÁS: Presidenta de México vuelve a reunirse con abogado del golpista Pedro Castillo

En ese sentido, Ernesto Bustamante invitó a los demás integrantes de la comisión para apoyar su moción, a fin de que sea aprobada en la sesión del grupo de trabajo el próximo lunes 8 de setiembre y de allí que pueda pasar al pleno.

Respalda pedido

La parlamentaria Patricia Juárez (Fuerza Popular) respaldó la propuesta de su colega de bancada y lamentó ese tipo de declaraciones hacia el Perú, donde se pone en duda, la forma como se vacó a Pedro Castillo por un fallido golpe de Estado.

“Como buena discípula de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la señora presidenta de México realmente está tergiversando los hechos, está dando una información a nivel internacional inadecuada. Yo creo que no basta un comunicado de Cancillería”, subrayó.

Como se recuerda, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a reunirse con Guido Croxatto, abogado del golpista exmandatario, el último viernes 29 de agosto en el Palacio Nacional, sede del ejecutivo federal de ese país.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), la jefa de Estado insistió en su tesis de que Castillo Terrones se encuentra “injustamente encarcelado en el Perú” y le envió su solidaridad a él y a su familia.

“Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”, señaló.

“La Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, agregó en la red social.