Luis Galarreta fue citado para las 03:00 p.m. del miércoles 09 de setiembre. (Foto: PCM)
Luis Galarreta fue citado para las 03:00 p.m. del miércoles 09 de setiembre. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados citó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, para que explique ante el Congreso los alcances del pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.

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