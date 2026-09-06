La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados citó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, para que explique ante el Congreso los alcances del pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo.

La sesión en la que participaría Galarreta está programada para este miércoles 9 de setiembre, a las 3:00 p. m., en la Sala de Sesiones Miguel Grau Seminario del Congreso de la República.

La convocatoria fue acordada luego de que el grupo parlamentario se declarara en sesión permanente para evaluar la Proposición Legislativa N.° 00098-2026-2031-CD, que contiene la solicitud del Gobierno para legislar en 66 materias.

Citan al presidente del Consejo de Ministros.

La presidenta de la comisión, Giannina Avendaño Vilca, informó que Galarreta deberá exponer con mayor detalle las materias comprendidas en el pedido y, especialmente, las razones que sustentan la urgencia planteada por el Ejecutivo.

Avendaño remarcó que la delegación de facultades constituye un mecanismo excepcional mediante el cual el Congreso encarga temporalmente al Poder Ejecutivo la potestad de legislar sobre materias determinadas.

“La atribución constitucional del Congreso es legislar, representar a la ciudadanía y ejercer el control político sobre la actuación del Ejecutivo, para garantizar el equilibrio de poderes. Por ello, consideramos importante revisar con responsabilidad el alcance de este pedido, procurando la participación de la ciudadanía en este debate público”, señala el comunicado.

“Es deber de los diputados representar a la ciudadanía y escuchar su voz. Por ello, estamos dialogando con especialistas en temas ambientales, energéticos y laborales, así como con instituciones, sindicatos y organizaciones indígenas, para conocer sus perspectivas y aportes frente a este pedido de facultades”, agrega.