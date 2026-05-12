Resumen

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A fines de marzo, Gálvez sustentó ante la Comisión de Constitución, la propuesta. (Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec)
A fines de marzo, Gálvez sustentó ante la Comisión de Constitución, la propuesta. (Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Por Redacción EC

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso debatirá este martes el predictamen recaído en el proyecto de ley 14224/2025-MP, iniciativa presentada por la Fiscalía de la Nación que plantea aprobar una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, en reemplazo de la norma vigente desde 1981.

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