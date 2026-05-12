La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso debatirá este martes el predictamen recaído en el proyecto de ley 14224/2025-MP, iniciativa presentada por la Fiscalía de la Nación que plantea aprobar una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, en reemplazo de la norma vigente desde 1981.

El proyecto, impulsado por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, propone una reforma integral de la institución con el objetivo de modernizar su estructura orgánica y fortalecer el sistema de persecución penal frente al avance de la criminalidad y los delitos complejos.

A fines de marzo, Gálvez sustentó ante la Comisión de Constitución, la propuesta que esta reforzar la autonomía del MP y consolidar la función fiscal como responsable de dirigir la investigación del delito desde su inicio, así como reforzar la defensa de la legalidad, los derechos fundamentales y los intereses públicos.

Asimismo, explicó que la iniciativa contempla el fortalecimiento de fiscalías especializadas en delitos complejos, como corrupción, crimen organizado, lavado de activos, violencia contra la mujer, delitos ambientales y derechos humanos, además de incorporar mecanismos de simplificación procesal y un enfoque centrado en la protección de víctimas, testigos y peritos.

Mininter expresa preocupación

El Ministerio del Interior difundió la mañana de este mismo martes, un comunicado en el que manifestó su “preocupación” por algunos alcances del proyecto de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, al considerar que podrían afectar competencias constitucionales de la Policía Nacional.

Comunicado del Mininter.

“El sector Interior respeta la autonomía constitucional del Ministerio Público y coincide en la necesidad de fortalecer la persecución penal. No obstante, dicho fortalecimiento no debe implicar el desplazamiento de las funciones que la Constitución Política y las leyes asignan a la Policía Nacional del Perú”, señaló el Mininter.

En el pronunciamiento, el Mininter señala que la propuesta legislativa otorgaría al Ministerio Público funciones en materia de investigación preliminar, prevención del delito, inteligencia y criminalística, competencias que —según sostuvo— corresponden de manera exclusiva a la PNP.

Asimismo, el ministerio defendió el modelo actual de investigación preliminar, en el que la conducción jurídica está a cargo del Ministerio Público y la ejecución operativa corresponde a la Policía.

“Asignar la dirección material de la investigación operativa a una entidad distinta desnaturaliza el rol policial y afecta la eficacia en la lucha contra el crimen”, indicó el comunicado.