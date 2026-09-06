La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso citó para este lunes 7 de setiembre a los ministros de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, y del Interior, César Astudillo Salcedo, para que informen sobre la situación y proyección de sus respectivos sectores.

De acuerdo con la agenda de la segunda sesión no ordinaria de la comisión, Belaúnde fue convocado para las 2:00 p. m. para presentar un diagnóstico y la proyección del trabajo que desarrollará su sector, además de otros asuntos relacionados con sus funciones.

Posteriormente, a las 4:00 p. m., será el turno del ministro del Interior, quien deberá exponer también sobre el diagnóstico y proyección de su sector.

Sin embargo, su presentación tendrá como punto adicional la situación de la seguridad ciudadana y las acciones dispuestas para combatir la inseguridad en el país.

La convocatoria se produce en un contexto marcado por los cuestionamientos a la respuesta del Gobierno frente a la inseguridad ciudadana y la violencia criminal.

En el caso de Astudillo, la comisión busca conocer específicamente las medidas que viene adoptando el Ministerio del Interior para enfrentar esta problemática.

La sesión se desarrollará en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo, según la agenda correspondiente al periodo anual de sesiones 2026-2027.