Belaunde y Astudillo fueron citados al Congreso de la República. (Fotos: Julio Reaño / @photo.gec)
Belaunde y Astudillo fueron citados al Congreso de la República. (Fotos: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso citó para este lunes 7 de setiembre a los ministros de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, y del Interior, César Astudillo Salcedo, para que informen sobre la situación y proyección de sus respectivos sectores.

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