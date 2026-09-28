La Comisión de Ética Parlamentaria investigará a la diputada Milagros Santana. (Foto: Congreso)
La Comisión de Ética Parlamentaria investigará a la diputada Milagros Santana. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (5 votos), el informe de calificación que declara procedente el inicio de la etapa de investigación contra la diputada Milagros Santana (Partido del Buen Gobierno) y dispone.

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