La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (5 votos), el informe de calificación que declara procedente el inicio de la etapa de investigación contra la diputada Milagros Santana (Partido del Buen Gobierno) y dispone.

Según la denuncia, Santana Vera habría intimidado y amenazado con emprender acciones legales contra periodistas que difundieron un incidente ocurrido en la ciudad de Huaral, donde la legisladora estacionó su vehículo en un espacio en el que estaba prohibido el tránsito vehicular.

De acuerdo con el informe de calificación, el hecho habría derivado en un altercado con una inspectora de la municipalidad, a quien la diputada presuntamente habría manifestado que perdería su trabajo debido a su investidura parlamentaria.

Milagros Santana es diputada del Partido del Buen Gobierno. (Foto: Facebook Milagros Karina Santana Vera - Diputada Región Lima Provincias)

La legisladora envió requerimientos notariales con amenazas de acciones judiciales a comunicadores locales de Huaral. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechazó esos escritos por considerarlos actos de intimidación a la prensa.

Al inicio de la sesión, la comisión aprobó también dos denuncias de oficio por presunta vulneración de las normas de ética parlamentaria contra los diputados Julián Pérez Mallqui y Catherin Palomino, ambos de Juntos por el Perú (JP).

Palomino Casavilca afronta una denuncia por presuntos gastos y viajes simulados durante su primera semana de representación en Huancavelica, realizada entre el 24 y el 28 de agosto, además de cuestionamientos sobre un presunto recorte de sueldos a sus trabajadores para la decoración de su oficina.

En el caso de Pérez Mallqui, afronta una investigación en la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar por presunta violencia física y psicológica contra su expareja, hecho ocurrido en San Miguel.

Precisamente, la comisión dio inicio este lunes 28 de setiembre a la audiencia del proceso seguido contra el diputado de Juntos por el Perú.

A solicitud del presidente de la comisión, Henry Albañil Carmona (Obras), la sesión pasó a carácter reservado, debido a que se abordarían aspectos íntimos de la expareja de Julián Pérez y con el propósito de evitar su revictimización.