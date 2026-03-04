La Comisión de Ética del Congreso aprobó este miércoles 4 de marzo iniciar investigaciones contra las congresistas Milagros Jáuregui y Kira Alcarraz por presuntas faltas al Código de Ética Parlamentaria. La sesión había sido convocada originalmente para el lunes, pero fue suspendida y reprogramada para hoy.

En el caso de Milagros Jáuregui, el grupo de trabajo dio cuenta de una denuncia de oficio en su contra por presuntamente haber exhibido públicamente fotografías de menores víctimas de violación, lo que habría vulnerado su identidad y generado revictimización.

Tras el debate, la comisión aprobó por mayoría iniciar investigación por presunta falta ética vinculada a la exposición pública de menores. La votación fue de cuatro votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.

Durante la sesión, la legisladora indicó que fundó el Centro de Acogida Residencial hace trece años, antes de ingresar a la política, y que dejó la dirección hace cinco años. Señaló que hoy solo es voluntaria y que no tiene participación en la gestión del albergue.

De otro lado, se sustentó el Informe de Calificación del Expediente N.º 248-2025-2026/CEP-CR contra la congresista Kira Alcarraz. El documento proponía declarar procedente la denuncia e iniciar investigación por presunta falta ética en agravio de un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La comisión aprobó por mayoría el informe y, en consecuencia, declaró procedente la denuncia contra Alcarraz, dando inicio a la etapa de investigación. El resultado de la votación fue de siete votos a favor, ninguno en contra y una abstención.