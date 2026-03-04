Resumen

Comisión de Ética aprueba iniciar investigación contra Milagros Jáuregui y Kira Alcarraz. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

La Comisión de Ética del Congreso aprobó este miércoles 4 de marzo iniciar investigaciones contra las congresistas Milagros Jáuregui y Kira Alcarraz por presuntas faltas al Código de Ética Parlamentaria. La sesión había sido convocada originalmente para el lunes, pero fue suspendida y reprogramada para hoy.

