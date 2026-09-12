Christian Aranda y Milagros Santana tienen casos en la Comisión de Ética. (Foto: Congreso)
Christian Aranda y Milagros Santana tienen casos en la Comisión de Ética. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados sesiona este lunes 14 de setiembre para evaluar denuncias contra los legisladores Christian Aranda y Milagros Santana. El grupo de trabajo analizará estos dos casos sobre presuntas faltas a la conducta ética en el ejercicio de la función pública.

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