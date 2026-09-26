La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados sesionará este lunes 28 de setiembre para abordar cuatro asuntos incluidos en la agenda de su cuarta sesión ordinaria del período anual de sesiones 2026-2027. La reunión está programada para las 4 p.m. en la sala 2 “Fabiola Salazar Leguía”.

La agenda contempla la revisión de dos denuncias de oficio por presunta vulneración a la ética parlamentaria. Una de ellas corresponde al diputado Julián Luis Pérez Mallqui y la otra a la diputada Catherin Norma Palomino Casavilca.

La comisión también tiene previsto abordar el Informe de Calificación del Expediente 004-2026-2027/CEP-CD, seguido contra la diputada Milagros Karina Santana Vera.

Como cuarto punto de la orden del día figura una audiencia correspondiente al Expediente 001-2026-2027/CEP-CD, seguido contra el diputado Julián Luis Pérez Mallqui.

La sesión corresponde a la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Ética Parlamentaria durante la primera legislatura ordinaria del período anual de sesiones 2026-2027. La agenda establece como puntos previos la verificación del cuórum, la apertura de la sesión y la aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria, realizada el 14 de setiembre.

Posteriormente, el grupo de trabajo desarrollará las etapas de despacho, informes y pedidos antes de ingresar a la orden del día, donde se encuentran los cuatro asuntos relacionados con los parlamentarios mencionados.

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados tiene entre sus funciones el análisis de casos vinculados con la conducta de los legisladores. En una sesión anterior, el grupo de trabajo también abordó expedientes relacionados con los diputados Christian Aranda y Milagros Santana.

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