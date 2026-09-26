Comisión de Ética tiene en agenda denuncias contra Julián Pérez y Catherin Palomino para este lunes. (Foto: Andina)
Comisión de Ética tiene en agenda denuncias contra Julián Pérez y Catherin Palomino para este lunes. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados sesionará este lunes 28 de setiembre para abordar cuatro asuntos incluidos en la agenda de su cuarta sesión ordinaria del período anual de sesiones 2026-2027. La reunión está programada para las 4 p.m. en la sala 2 “Fabiola Salazar Leguía”.

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