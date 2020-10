Por cuatro votos contra tres, la Comisión de Ética del Congreso oficializó esta mañana la elección de su nuevo presidente, Mariano Yupanqui, de Somos Perú. Esto sucedió en medio de una polémica ya que dicho parlamentario votó por sí mismo, lo inclinó la balanza a su favor frente a su rival y también antecesor, César Gonzales.

Durante la sesión de esta mañana, la vicepresidenta de la comisión, Mirtha Vásquez (Frente Amplio) señaló que la propuesta para la nueva presidencia era Mariano Yupanqui, representante de Somos Perú, en reemplazo a César Gonzales, quien renunció a la mencionada bancada.

“También se está proponiendo a (César) Gonzales Tuanama como presidente, que estuvo ejerciendo justamente antes de la renuncia”, añadió la congresista.

Al final, la votación concluyó con cuatro votos por Mariano Yupanqui (incluyendo el suyo), tres por César Gonzales, y una abstención: la del propio César Gonzales. Este resultado generó polémica por parte de quienes respaldaron al expresidente de Ética.





“¿Cree que es ético que usted mismo se elija como presidente? Partiría de ese punto porque si hablamos de ética, es lo mismo que uno no vote por una acusación o una investigación porque yo mismo me estaría blindando. No me parece, en mi opinión, que usted haya emitido su voto a favor de usted mismo. Lo mínimo que esperaba era que se abstuviera”, comentó Arón Espinoza (Podemos Perú) a Yupanqui luego de ser declarado como ganador de la elección.

“Quiero felicitar su elección con su propio voto o no. Eso queda en la conciencia de cada uno. Yo voté en abstención y no considero correcto que alguien vote a favor de uno mismo, más aún en una elección”, dijo, a su turno, César Gonzales.

Detalles de la sesión de la Comisión de Ética y de la votación:





En respuesta, Miguel Vivanco (Fuerza Popular) defendió la elección de Yupanqui porque -dijo- se hizo en respeto al acuerdo político para que Somos Perú mantenga la presidencia de la Comisión de Ética.

"Lo que más me sorprende es que el señor César (Gonzales) Tuanama, siendo presidente de esta comisión, renuncie a su partido, a la presidencia, (...) y ahora pretende nuevamente ser presidente de esta comisión por otro partido”, señaló el congresista fujimorista.

Los legisladores que votaron a favor de Gonzales fueron Aron Espinoza (Podemos Perú), Walter Rivera (Acción Popular) y Zenaida Solís (Partido Morado).

Superado el incidente, Mariano Yupanqui dio por concluida la sesión tras agradecer el respaldo para encabezar la Comisión de Ética.

César Gonzales se mantiene en dicho grupo de trabajo en el asiento de Unión por el Perú, que cambió a su representante, María Bartolo. Consultada por El Comercio, la legisladora señaló que -en el último pleno- se aprobó que el congresista ingrese en su “reemplazo” a Ética.

