El presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara (Acción Popular), dijo que evaluarán iniciar una investigación contra su colega de bancada, Darwin Espinoza, por haber faltado a la sesión del pleno del miércoles 20 de agosto para viajar a Ecuador y ver en vivo un partido de fútbol en Quito.

“Vamos a someter a la Comisión de Ética la posibilidad de apertura de investigación. Hay que entender primero que es una conducta reprochable, en eso estamos todos de acuerdo, porque ser congresista es a dedicación exclusiva, no tenemos un día sí y un día no. Los siete días de la semana tenemos que dedicarnos al cargo y más aún siendo el pleno la actividad más importante, lo que corresponde es que estemos presentes”, dijo a RPP.

Por redes sociales, se difundieron imágenes de Darwin Espinoza en la tribuna del estadio ubicado en Quito donde se llevó a cabo el partido entre Alianza Lima y Universidad Católica, en Ecuador, este 20 de agosto.

Según detalló Vergara, el pedido de licencia personal que hizo su colega de Acción Popular “debería ser por cuestiones de urgencia, familiares y de salud”. “No hay forma que se pueda justificar una licencia para que vayas a un partido de fútbol”, aseveró.

En esa línea garantizó que Ética evaluará este caso de manera “célere e imparcial”.

“Los 130 congresistas tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades para actuar respecto a nuestras funciones. Acá no se trata de persona, se trata de normas, principios y tenemos que respetarlos”, concluyó.

Elvis Vergara pide copia de la licencia para que Darwin Espinoza viaje a Ecuador

Elvis Vergara, en su calidad de presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, pidió al oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno, información sobre la licencia que se le habría otorgado a Darwin Espinoza.

En un oficio remitido hoy jueves 21 de agosto, solicita informar si es que Espinoza pidió y obtuvo la respectiva licencia para salir del país el miércoles 20, y que precise qué clase de licencia se otorgó con el fundamento y las fechas precisas incluidas en las copias correspondientes.