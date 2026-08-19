La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados abrió indagación preliminar contra el congresista Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, por presunta agresión física y psicológica contra su expareja. Así lo anunció el presidente de ese grupo de trabajo, Henry Albañil, del Partido Cívico Obras, este miércoles 19 de agosto, durante la primera sesión ordinaria de la comisión.

El presidente de Ética añadió que Pérez ya fue notificado de la denuncia en su contra, presentada por el diputado Christian Aranda, de Renovación Popular.

Según explicó durante la sesión, el sistema para la recepción de denuncias y otros documentos por parte de la comisión recién “se está habilitando”. Por ello, se gestionó con la Oficialía Mayor del Congreso el envío de la denuncia en físico.

La comisión se instaló el viernes pasado tras una serie de dilaciones que mantuvieron en suspenso su conformación. Ese día, Albañil aseguró que priorizarían el mencionado caso.

El diputado Pérez estuvo detenido en la comisaría de San Miguel el jueves 30 de julio tras ser denunciado por su expareja. Recientemente aseguró que colaborará con las investigaciones en la Comisión de Ética.

Julián Pérez Mallqui, diputado de Juntos por el Perú. estuvo detenido el 30 de julio pasado. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

“A la Comisión de Ética del Parlamento me voy a allanar y voy a colaborar con todas las investigaciones porque soy el primer interesado en que se esclarezca esto”, dijo en entrevista con RPP el pasado 14 de agosto.

Proceso

Mediante la indagación preliminar, la Comisión de Ética determinará si los hechos denunciados constituyen una infracción a la ética parlamentaria y si existen indicios o elementos suficientes para iniciar una investigación.

Luego, la comisión puede disponer el inicio de la investigación con la votación de la mayoría simple de sus miembros. De ser así, Pérez tendrá cinco días para presentar sus descargos y será citado a una audiencia para ser interrogado.

Si la comisión determina que Pérez infringió el Código de Ética Parlamentario, puede proponer al pleno de la Cámara de Diputados su suspensión por hasta 120 días. No obstante, entre otras sanciones menos severas se encuentran la recomendación pública, la amonestación escrita pública y la amonestación escrita pública con multa.

La Fiscalía Suprema de Familia investiga a Pérez por el mismo caso, por el presunto delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. Por ello ha dispuesto más de 10 diligencias para verificar la agresión. Entre estas, una pericia psicológica al legislador.

Presentarán sus antecedentes

Por otro lado, los integrantes de la Comisión de Ética aprobaron por unanimidad, a propuesta del diputado Javier Cipriani, de Renovación Popular, informar si enfrentan investigaciones fiscales, procesos judiciales o administrativos.

“No estoy pidiendo que retiren a nadie de la comisión, simplemente que presentemos transparentemente nuestra hoja de vida, quiénes somos”, argumentó.

Cipriani también anunció que alista una denuncia contra la diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, por presunta infracción a los deberes de conducta ética del Congreso. Esto por supuestos actos de amedrentamiento contra familiares del expresidente Pedro Castillo mediante mensajes de WhastApp.

El diputado cuestionó que Palomino presida la Comisión de Justicia y Derechos Humanos pese a los cuestionamientos que pesan en su contra.