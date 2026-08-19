icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados abrió indagación preliminar contra el congresista Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, por presunta agresión física y psicológica contra su expareja. Así lo anunció el presidente de ese grupo de trabajo, Henry Albañil, del Partido Cívico Obras, este miércoles 19 de agosto, durante la primera sesión ordinaria de la comisión.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.