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La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso realizará este lunes la audiencia del proceso seguido contra la congresista Kira Alcarraz por presunta infracción ética, según la agenda oficial del grupo de trabajo.
La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso realizará este lunes la audiencia del proceso seguido contra la congresista Kira Alcarraz por presunta infracción ética, según la agenda oficial del grupo de trabajo.
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La sesión está programada para las 16:00 horas en la Sala 4 “Martha Hildebrandt” del edificio Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre y también será transmitida de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams.
El caso corresponde al Expediente N.° 247-2025-2026/CEP-CR, abierto contra la legisladora por expresiones dirigidas a una periodista del programa televisivo Contracorriente. El informe de calificación de la denuncia fue aprobado por unanimidad el pasado 13 de febrero, dando inicio a la etapa de investigación.
La audiencia permitirá evaluar los descargos de la congresista en el marco del procedimiento disciplinario que podría derivar en sanciones, de acuerdo con el reglamento del Parlamento.
En la misma sesión, la comisión que preside Elvis Vergara abordará otros expedientes en agenda, entre ellos el informe de calificación del caso seguido contra la congresista Elizabeth Medina.
Asimismo, se realizará una nueva votación del informe de calificación correspondiente al Expediente N.° 242-2025-2026/CEP-CR, vinculado a la denuncia contra el legislador Miguel Ángel Ciccia.
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La Comisión de Ética es el órgano encargado de evaluar las conductas de los parlamentarios y determinar posibles infracciones al Código de Ética, en un contexto en el que diversos casos vienen siendo analizados por presuntas faltas disciplinarias.
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