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Citan a Kira Alcarraz a audiencia en Comisión de Ética Parlamentaria. (Foto: Andina)
Citan a Kira Alcarraz a audiencia en Comisión de Ética Parlamentaria. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso realizará este lunes la audiencia del proceso seguido contra la congresista Kira Alcarraz por presunta infracción ética, según la agenda oficial del grupo de trabajo.

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