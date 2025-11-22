La Comisión de Ética Parlamentaria, evaluará este lunes 24 de noviembre los informes finales de los procedimientos disciplinarios seguidos contra Susel Paredes Piqué (Bloque Democrático Popular) y Edgar Tello Montes (Podemos Perú).

La sesión de la Comisión de Ética se llevará a cabo de forma semipresencial, y la reunión está anunciada para realizarse en la sala “Francisco Bolognesi” del Palacio Legislativo a las 4 p.m.

El caso contra la congresista Susel Paredes Piqué seguido en el Expediente 213-2024-2025/CEP-CR, se centra en la promoción del uso del baño de mujeres del Palacio Legislativo por parte de personas transgénero.

La denuncia, presentada por Milagros Jáuregui (Renovación Popular), también alega la posible exposición de menores de edad, especialmente niñas que participan en visitas guiadas al Congreso, a personas trans lo que, según los denunciantes, podría poner en riesgo su integridad.

En cuanto al congresista Edgar Tello Montes, su caso se refiere a una denuncia de parte seguida en el Expediente 200-2024-2025/CEP-CR porque presuntamente habría ingresado sin autorización, en compañía de otras personas, a un inmueble que es propiedad de la entidad denunciante, la Fuerza Aérea del Perú (FAP), y en donde se habrían registrado daños en el cerco perimétrico.