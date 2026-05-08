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Luis Jiménez, ministro de Justicia, fue citado por la Comisión de Fiscalización. (Foto: Andina)
Luis Jiménez, ministro de Justicia, fue citado por la Comisión de Fiscalización. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Comisión de Fiscalización del Congreso citó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, para el próximo miércoles 13 de mayo por los cambios y la nueva conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales.

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