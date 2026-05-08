La Comisión de Fiscalización del Congreso citó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, para el próximo miércoles 13 de mayo por los cambios y la nueva conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales.

El congresista Ilich López planteó la propuesta tras resaltar la importancia del control político sobre este sector y comentar que los recientes cambios en la comisión técnica inciden en derechos fundamentales y casos de interés público. La convocatoria recibió el respaldo de la mayoría de los integrantes de la comisión investigadora. Solo un legislador votó en contra de la citación al titular de Justicia y tuvo en total once votos a favor. La sesión del 13 de mayo será a las 14:00 horas.

El ministro Jiménez deberá explicar los criterios para la designación de los nuevos integrantes del equipo evaluador. La comisión busca conocer la idoneidad profesional de los miembros que analizan los beneficios penitenciarios. También solicitaron detalles sobre los procedimientos de evaluación para las solicitudes de gracias presidenciales. Jiménez Borra presentará el estado actual de los expedientes que se encuentran en trámite ante el Ejecutivo.

El Ministerio de Justicia oficializó la actualización de sus representantes mediante la Resolución Ministerial 172-2026-JUS el pasado 5 de mayo. La norma designó a Magno García Chávarri como el nuevo presidente del grupo técnico. Ivar Calixto Peñafiel, Lesli Gonzales Cabanillas y Martín Salgado Arroyo completan la lista de integrantes del sector justicia. Estos funcionarios proponen los indultos y conmutaciones de pena al presidente interino José María Balcázar.

El Ministerio de Justicia rechazó ayer los rumores sobre un posible indulto inmediato para el expresidente Pedro Castillo. La institución calificó esa información como falsa y tendenciosa en un comunicado público. El sector explicó que el cambio de comisionados ocurrió tras la renuncia de un miembro anterior por una oferta laboral. La entidad afirmó que cumple su obligación legal de mantener operativa a la comisión con todos sus miembros.