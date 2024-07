La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para este viernes 5 de julio al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y a otros funcionarios y miembros de la Policía Nacional para que informen sobre el estado de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el coronel Harvey Colchado.

La agenda de la sesión de este viernes de la comisión presidida por Segundo Montalvo (Perú Libre), detalla que se ha convocado al ministro Santiváñez y al contralor general de la República, Nelson Shack.

Asimismo, se ha citado al general PNP Víctor Zanabria, comandante general de la Policía nacional, y al inspector general de la PNP, Jhonny Veliz Noriega.

Los cuatro deberán informar sobre dos puntos específicos. En primer lugar, la asignación presupuestal que se ha destinado a la Diviac por un monto de S/ 72 millones. Según la comisión, este dinero “habría sido utilizado presumiblemente en operaciones sospechosas y sin resultado alguno”.

El segundo punto es que se informe sobre el estado del proceso administrativo que se ha iniciado contra Harvey Colchado, así como el coronel PNP Walter Lozano y otros miembros de la Diviac.

A fines de junio, Juan José Santiváñez aseguró que había coordinado con el contralor Nelson Shack para que realicen investigaciones, no solo a la Diviac sino a diversos órganos de inteligencia, luego que en declaraciones públicas cuestionara a esta división por supuestos malos manejos presupuestales.

“En la reunión que hemos tenido hoy con el contralor lo que se ha acordado, y no te puedo dar mayores detalles porque incluso me ha pedido que no haga mayor referencia en medios de comunicación, no solamente se va a practicar el tema con la Diviac sino también con otros órganos de inteligencia”, informó a Canal N el 26 de junio.