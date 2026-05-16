La Comisión de Fiscalización del Congreso citó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, para el lunes 18 de mayo para que explique los cambios recientes en la Comisión de Gracias Presidenciales en medio de la polémica generada por el pedido de indulto a favor de Pedro Castillo.

La sesión se realizará a las 11:00 a. m., luego que el Gobierno de José Balcázar otorgara un plazo a la defensa de Pedro Castillo para corregir su pedido de indulto. El exmandatario presentó su solicitud original el pasado 19 de febrero a través de su abogado Walter Ayala.

El ministro debe detallar los procedimientos aplicados para evaluar las solicitudes de gracias presidenciales. Asimismo, informará sobre el estado actual de los expedientes que se encuentran en trámite ante su sector.

La citación surge tras la designación y posterior renuncia de Lesli Roxana Gonzáles Cabanillas a la comisión. Gonzáles dejó el cargo el 13 de mayo tras denunciar acoso mediático y discriminación por su origen chotano. Ella había ingresado en reemplazo de José Reyes Llanos, quien asumió la cartera de Comercio Exterior.

El ministro Jiménez Borra adelantó que los cambios en la conformación de la comisión son de carácter rutinario. Indicó que las modificaciones responden a renuncias de integrantes que aceptaron ofertas en el sector privado. Además, aseguró que su despacho trabaja con transparencia y total respeto al Estado de derecho.

Los parlamentarios solicitaron verificar la idoneidad profesional de todos los miembros del órgano colegiado.