Resumen
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La Comisión de Fiscalización del Congreso citó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, para el lunes 18 de mayo para que explique los cambios recientes en la Comisión de Gracias Presidenciales en medio de la polémica generada por el pedido de indulto a favor de Pedro Castillo.
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