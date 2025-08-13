La Comisión de Fiscalización del Congreso eligió como su nuevo presidente para el último año antes de las elecciones generales del 2026 a Elvis Vergara, miembro de Acción Popular y uno de los implicados en el caso “Los Niños”.

Este miércoles 13 de agosto se realizó la sesión de instalación de la comisión con la nueva conformación aprobada en el pleno la semana pasada y, durante los primeros minutos, estuvo presidida por Norma Yarrow de Renovación Popular.

Fue Patricia Chirinos, su colega de bancada, quien propuso como lista única para que sea votada de forma nominal la que encabezó Elvis Vergara de Acción Popular.

Como vicepresidente, integraron su lista Carlos Zeballos del Bloque Democrático Popular, y Juan Burgos de Podemos Perú como secretario general. Este último fue el presidente de Fiscalización en el periodo anterior.

La lista fue aprobada por unanimidad con 13 votos a favor de todas las bancadas.

Al tomar la palabra luego de su elección como nuevo presidente de la comisión, Elvis Vergara aseguró que su gestión se caracterizará en recuperar la confianza de la población, pero sin “hacer show mediático y sin usarlo como arma político”.

“Este periodo 2025-2026 pasaremos al periodo de los resultados, de los diagnósticos a las soluciones, de señalar presuntos responsables a corregir y asegurar que las situaciones ajenas a la buena voluntad y la buena gestión política no se repitan”, comentó.

Cabe recordar que Elvis Vergara fue uno de los congresistas que fueron implicados en la más reciente denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra Pedro Castillo y un grupo de parlamentarios que habrían cometido negociaciones ilícitas en el caso “Los Niños”.

En su discurso, Vergara no hizo mención específica sobre este caso pero, luego de agradecer a Acción Popular y al resto de la comisión por su elección, destacó la importancia de la presunción de inocencia.

“No podemos dejar pasar por encima la presunción de inocencia. Debemos entender que denunciar es fácil, cualquiera puede hacerlo, no cuesta ni un sol denunciar. Al que le cuesta es a quien tiene que acreditar si no responsabilidad de los hechos. Sin embargo, nada, absolutamente nada, puede dejar de investigarse y por parte de la comisión ese será el punto de partida de nuestro trabajo”, insistió.