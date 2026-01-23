La Comisión de Fiscalización del Congreso decidirá este lunes 26 de enero, desde las 11:00 a.m., la citación a dos ministros para que respondan por las reuniones fuera de la agenda oficial que mantuvo el presidente, José Jerí, con el empresario chino Zhihua Yang.

Se trata de los ministros del Interior, Vicente Tiburcio; y Energía y Minas, Luis Enrique Bravo. El primero participó en el encuentro entre Jerí y Yang, en un chifa, el 26 de diciembre último, según reveló el mandatario.

En el caso del titular de Energía y Minas, se espera que brinde información sobre la concesión del proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca 2 otorgada a favor de a empresa Hidroelectrica América S.A.C. propiedad de Zhihua Yang.

El grupo de trabajo está presidido por Elvis Vergara (Acción Popular). Dicha sesión se desarrollará de forma paralela a la investigación preliminar abierta por la Fiscalía de la Nación contra Jerí por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias.

En su sesión anterior, la Comisión de Fiscalización citó al presidente José Jerí para que declare sobre sus vínculos con el mencionado empresario. Durante su comparecencia, el mandatario reconoció haber cometido un “error de forma” por la manera encapuchada en la que ingresó a los establecimientos, aunque negó haber incurrido en actos de corrupción o haber solicitado favores.

Jerí sostuvo ante los parlamentarios que las reuniones fueron de carácter amical y servían para coordinar festejos por el día de la amistad Perú-China. Sin embargo, sus respuestas sobre la compra de caramelos y cuadros en locales clausurados generaron dudas entre los miembros del grupo investigador, quienes cuestionaron la falta de transparencia en la gestión de la agenda presidencial.