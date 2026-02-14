Comisión de Fiscalización vota este lunes pedido de facultades para investigar a Jerí por reuniones extraoficiales

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso sesionará este lunes 16 de febrero de 2026 a las 2:00 p. m., en modalidad presencial y virtual, para evaluar un informe de indagaciones preliminares sobre las reuniones extraoficiales sostenidas entre el presidente de la República, José Jerí Oré, y ciudadanos de origen chino.

Durante la décima quinta sesión extraordinaria, que se realizará en la sala “Carlos Torres y Torres Lara (Sala 1)” y a través de plataforma de videoconferencia, se analizará el pedido para solicitar al Pleno del Parlamento facultades de investigación, en el marco del artículo 97 de la Constitución y el artículo 88 del Reglamento del Congreso. El objetivo es profundizar las pesquisas ante la presunta existencia de reuniones destinadas a favorecer a determinados grupos económicos o intereses particulares.

Empresario contradice versión presidencial sobre idioma

En el marco de las investigaciones, el empresario Ji Wu Xiaodong se presentó ante la comisión y desmintió al presidente José Jerí respecto a su dominio del español, en lo que se ha denominado el caso “chifagate”.

El mandatario había declarado el 21 de enero que “el segundo señor no hablaba mucho español” y que en ese momento ayudaba a servir en la reunión. Sin embargo, ante los congresistas, Ji Wu Xiaodong respondió en español fluido: “Yo creo que el señor presidente está equivocado. Está confundido. Me debe estar confundiendo con algún personaje del chifa. Yo sí hablo español ”.

El empresario explicó que asistió a una reunión en un chifa de San Borja en calidad de traductor de su amigo Zhihua Yang. Según su testimonio, fue invitado a una comida donde posteriormente se le informó que posiblemente asistiría el presidente. “Yo fui en calidad de traductor” , precisó, y añadió que Yang habla español de manera empírica, por lo que en ocasiones lo convocaban para apoyar en traducciones.

Respecto a sus ingresos a Palacio de Gobierno, sostuvo que el presidente no participó en las reuniones sostenidas con equipos de trabajo. “En palacio no hubo asistencia del presidente ninguna vez” , afirmó. Indicó además que los encuentros estuvieron vinculados a actividades por el día de la amistad Perú-China y que no tenía impedimento judicial para desplazarse.

Por su parte, su abogado, Misael Huaripoma, aseguró que su patrocinado no coordinó temas adicionales. “ Él nunca tocó ese tema, nunca coordinó nada. Él solo actuó como traductor. Nada más” , declaró ante la comisión. Sobre el proceso abierto, Ji Wu Xiaodong señaló que prefiere no pronunciarse, decisión respaldada por su defensa.

La comisión deberá determinar si solicita formalmente al Pleno las facultades de investigación para continuar con el caso.

