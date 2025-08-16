La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso citó para este lunes 18 de agosto al canciller Elmer Schialer, así como al ministro de Defensa, Walter Astudillo, para que informen sobre la situación del distrito Santa Rosa de Loreto y las tensiones por la soberanía peruana de esta zona con Colombia.

La invitación a ambos ministros fue remitida el pasado 12 de agosto tras la instalación de la comisión para el actual periodo de sesiones y bajo la presidencia de Heidy Juárez, legisladora de Podemos Perú.

Los ministros Walter Astudillo y Elmer Schialer fueron citados por la comisión presidida por Heidy Juárez. (Foto: Cancillería)

Ahí, se detalla que el objetivo es que ambos miembros del Gabinete informen sobre las “acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo sobre los últimos acontecimientos que afectarían la soberanía nacional en la zona limítrofe con la República de Colombia, específicamente en la Isla Chinería”.

También esperan que comenten sobre la situación de las relaciones bilaterales con el mencionado país.

Esta convocatoria es en paralelo a la que fue aprobada como parte de la moción que recibió el respaldo del pleno del Parlamento para declarar como persona no grata al precandidato presidencial de Colombia Daniel Quintero por izar la bandera de su país en el territorio peruano de Santa Rosa.

En esa moción planteada por Patricia Juárez (Fuerza Popular) se incluyó por propuesta de Eduardo Salhuana (APP) la invitación a Schialer y Astudillo pero para que expongan información ante el pleno.

José Jerí (Somos Perú), presidente del Poder Legislativo, anunció que ambos ministros serán invitados al pleno del 21 de agosto a las 10 a.m.