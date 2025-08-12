La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso citó para el lunes 18 de agosto al canciller Elmer Schialer para que responda por la situación de la isla Santa Rosa de Loreto y la relación con Colombia luego que Gustavo Petro desconociera la soberanía peruana en este territorio.

Heidy Juárez, flamante presidenta de esta comisión para el periodo parlamentario 2025-2026 precisó que la sesión en la cual esperan recibir al ministro será el lunes 18 de agosto a las 11 a.m.

“Vamos a escuchar las declaraciones en este caso del ministro de Relaciones Exteriores, qué es lo que expresa, y después vamos a tomar acciones”, señaló ante la prensa.

Actualmente, Schialer permanece fuera del país por el viaje que realiza Dina Boluarte a Japón e Indonesia y por el cual recibió autorización para salir del Perú del 5 al 12 de agosto.

“Vamos a apoyar todo lo que en este caso el Ejecutivo va a establecer. Como Congreso tenemos la labor de fiscalizar, control político, y de representación, que es lo que corresponde a la comisión de relaciones exteriores”, recordó Juárez.

La parlamentaria de Podemos Perú evitó detallar si tomarán o no alguna acción en rechazo a las declaraciones de Gustavo Petro o al izamiento de la bandera de Colombia en territorio peruano, recordando que actualmente no hay un problema limítrofe con el vecino país.

“Tenemos que limar ese impasse que se ha generado en este caso por el presidente de Colombia, Petro”, exhorto.

Piden informe por izamiento de bandera colombiana en Santa Rosa

De otro lado, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López (Acción Popular) ha solicitado al Gobierno un informe sobre acciones que tomarán por el izamiento de una bandera colombiana en la isla Santa Rosa.

"He solicitado al Ministro de Relaciones Exteriores un informe sobre las acciones adoptadas tras la colocación de una bandera colombiana en territorio peruano. Es fundamental conocer las gestiones realizadas, el estado de la Comisión Mixta y el impacto en nuestras relaciones bilaterales", informó en redes sociales.