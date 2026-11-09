El presidente del Congreso, Miguel Torres, brindó una conferencia de prensa junto a la Mesa Directiva del Senado. (Foto: Captura Congreso TV)
El presidente del Congreso, Miguel Torres, brindó una conferencia de prensa junto a la Mesa Directiva del Senado. (Foto: Captura Congreso TV)
Por Redacción EC

La Comisión Directiva del Congreso que iba a tratar la reducción del presupuesto de ese poder del Estado para el periodo 2027-2028 fue reprogramada por falta de quórum, informó su presidente, Miguel Torres (Fuerza Popular).

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