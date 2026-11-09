La Comisión Directiva del Congreso que iba a tratar la reducción del presupuesto de ese poder del Estado para el periodo 2027-2028 fue reprogramada por falta de quórum, informó su presidente, Miguel Torres (Fuerza Popular).

En conferencia de prensa desde el Palacio Legislativo, detalló que la agenda de esa reunión era la posible reducción en más de S/400 millones del presupuesto asignado para ese poder del Estado para el próximo año.

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Explicó que el diputado José Yataco Torrealva (Partido Obras) presentó una licencia médica tras sufrir una fractura en el hombro. A ello se suma la ausencia de los demás integrantes de la Mesa Directiva de la cámara baja.

Torres Morales refirió que esta reducción de S/400 millones es la segunda parte de la política de “austeridad y eficiencia” que se viene implementando en el Congreso de la República en el actual periodo legislativo.

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“El diputado Yataco ha presentado su licencia por tener una fractura en el húmero proximal izquierdo. Esperemos que se recupere pronto; sin embargo, aún con su licencia no hemos podido contar con el quórum necesario para llevar a cabo la sesión de la Comisión Directiva, ello debido a la ausencia de los demás miembros de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados”, expresó.

“Reitero que la razón de citar a esta Comisión Directiva era para poder decidir el presupuesto y queríamos entregarle una buena noticia, que era que este presupuesto iba a tener una reducción de S/400 millones”, agregó.

Por ello, el presidente del Congreso informó que la sesión de la Comisión Directiva del Congreso se reprogramó para este martes 10 de noviembre a la 1:00 p.m., a fin el abordar el tema.

Miguel Torres estuvo acompañado por los tres vicepresidentes de la Mesa Directiva del Senado: Alejandro Muñante (Renovación Popular), Nilza Chacón (Fuerza Popular) y Estanislao Mancha Pineda (Renovación Popular), respectivamente.

Cabe indicar que la Comisión Directiva del Congreso está integrada por las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado.