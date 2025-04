La Comisión Permanente aprobó la inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos contra el exministro Vicente Zeballos, el último de los implicados en este proceso cuyo caso estaba pendiente y con el cual se procederá a evaluar las sanciones políticas contra Martín Vizcarra y otros por el cierre del Congreso del 2019.

La votación del informe para considerar la actitud de Zeballos como infracción constitucional fue aprobada con 19 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. La sanción de cinco años de inhabilitación, tal y como la había planteado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se aprobó con 18 votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención.

Patricia Juárez (Fuerza Popular), quien encabezó la sesión, informó que el exministro no se había presentado y no había enviado documento alguno para explicar su presencia o no ante la Comisión Permanente.

Con esto, la Mesa Directiva consideró que su inasistencia fue injustificada, por lo que se decidió seguir con el proceso a pesar que no se iba a contar con su defensa, como sí lo hizo Salvador del Solar.

Este caso había sido incluido en la agenda de la Comisión Permanente como parte de la evaluación del informe final por las denuncias contra Martín Vizcarra y sus exministros por la disolución del Congreso en el 2019.

La Comisión Permanente ya había aprobado el pasado 12 de marzo el informe para inhabilitar por 10 años a Vizcarra y por 5 años a Salvador del Solar.

Solo había quedado pendiente evaluar la inhabilitación, también por 5 años, contra Zeballos, quien había pedido por escrito reprogramar su caso específico para poder ejercer su derecho a la defensa.

El informe final que planta levantar el fuero del exmandatario e inhabilitarlo de cargos públicos ahora será evaluado en el pleno del Parlamento y sometido nuevamente a una votación.

El Consejo Directivo del Parlamento deberá determinar la inclusión en la agenda de este proceso y así establecer la fecha y hora de su debate en el pleno.