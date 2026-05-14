La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó este miércoles el informe final que recomienda archivar las denuncias constitucionales acumuladas 362 y 464 presentadas contra la congresista Katy Ugarte Mamani, quien era investigada por el presunto delito de concusión e infracción constitucional, en torno al caso de recorte de sueldos a trabajadores parlamentarios.

La decisión fue respaldada por 13 votos a favor, cinco en contra y una abstención. Con ello, el grupo parlamentario dio luz verde al cierre del proceso iniciado contra la legisladora.

Según el informe aprobado, ante “la ausencia de evidencia concreta, directa y verificable, no puede afirmarse que las conductas atribuidas configuren vulneración a los preceptos constitucionales señalados”. En esa línea, el documento concluye que no puede sostenerse que exista una vulneración a los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución.

Las denuncias señalaban a Katy Ugarte como presunta autora del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal, en agravio del Estado.

El caso se originó tras cuestionamientos vinculados al presunto recorte de remuneraciones a trabajadores de su despacho congresal, práctica que ha sido investigada en distintos casos dentro del Parlamento durante los últimos años.