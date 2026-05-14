Resumen
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La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó este miércoles el informe final que recomienda archivar las denuncias constitucionales acumuladas 362 y 464 presentadas contra la congresista Katy Ugarte Mamani, quien era investigada por el presunto delito de concusión e infracción constitucional, en torno al caso de recorte de sueldos a trabajadores parlamentarios.
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