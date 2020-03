La Comisión Permanente del Congreso, que preside Pedro Olaechea, realiza este martes en las instalaciones del Parlamento una inducción dirigida a los 130 congresistas electos para completar el periodo legislativo 2020-2021.

El evento se desarrolla en estricto privado en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea desde las 9:00 a.m. y arrancó con palabras del propio Olaechea. “El tiempo es corto, la tarea es larga”, dijo durante la inauguración.

“Hemos hecho un trabajo de orden administrativo que esperamos que ustedes puedan continuar si lo tienen a bien hacer”, comentó en otro momento.

Luego hizo lo propio el embajador de la Unión Europea en el Perú, Diego Mellado.

Entre los expositores se encuentran el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, quien habló sobre la “Organización y funciones del Congreso de la República”.

El contralor general de la República, Nelson Shack, comentó sobre “Alcances y mejoras para la presentación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas”.

Sergio Bitar, exsenador y exministro Chileno, brindó también una exposición dirigida “Visión y Retos de los Parlamentos del Siglo XXI”.

Entre los especialistas convocados también figuran Pilar Tello, oficial de Programas de IDEA Internacional y Martín Tanaka, doctor en Ciencias Sociales.

“Nos están explicando todas las formas en que se maneja el Congreso, el reglamento y cómo se van a efectuar las declaraciones juradas. Tanto el Reniec como la contraloría han colocado módulos en el mismo Congreso para que sea más fácil realizar estas funciones. Así que el que no declara algo ya es porque no quiere”, indicó Daniel Urresti (Podemos Perú) en Canal N.

Este evento generó algunas críticas de parte de algunos legisladores. Carlos Almerí (Podemos Perú), por ejemplo, cuestionó que este no sea público y que no se haya permitido el ingreso de periodistas.

Por la realización de este evento, no se permitió el ingreso de los medios de comunicación al Palacio Legislativo.

“Yo no entiendo las razones por las cuales el señor encargado del Congreso, el señor Olaechea, haya dicho que la prensa no puede participar. Debe ser de repente el temor a que algún parlamentario electo se pare y le diga que no representa al pueblo peruano ya”, comentó Almerí.

Además, la clausura de esta inducción estará a cargo de Karina Beteta, vicepresidenta de la Comisión Permanente. Esto también generó algunas críticas.

“Hay una incoherencia, ¿no? Si son parte de este grupo de congresistas disueltos y que hoy digamos estén a cargo de la inducción. […] Obviamente desde mi punto de vista, no sería correcto”, dijo Roberto Chavarría (Unión por el Perú).