Para la quincena de agosto, los diputados ya acumulaban 40 proyectos de ley ingresados a trámite, pero aún no habían instalado ninguna comisión dictaminadora. El único grupo de trabajo conformado, tras una serie de demoras, es el de la Comisión de Ética Parlamentaria, que canceló su primera sesión de trabajo programada para este lunes alegando un cruce de horarios con el pleno del Congreso. En la primera sesión de trabajo, dicho grupo tiene pendiente por ver el caso del legislador de Juntos por el Perú, Juan Pérez, quien fue detenido en flagrancia dentro de un inmueble en el distrito de San Miguel acusado de una presunta agresión contra su expareja.

La sesión plenaria convocada para el lunes también pone en duda el cuadro de instalaciones difundido durante la semana pasada, donde se informó que las comisiones de la Cámaras de Diputados iniciarían funciones entre el lunes 17 y miércoles 19 de agosto. Para este lunes 17, seis grupos de estudio tenían previsto el inicio formal de sus funciones.

-En la Cámara Alta-

De 16 comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados (sin contar a la de Ética, que no es dictaminadora), 11 ya cuentan con presidencias casi definidas. Los cinco grupos de estudio restantes aún estaban pendientes de definiciones debido a pugnas internas en las bancadas de Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras. Fuentes de ambas agrupaciones indicaron que existían diferencias entre las facciones por la repartición equitativa entre sus representantes.

Pese a las indefiniciones, ese Diario pudo conocer que, en Juntos por el Perú, Jesús Pérez era el diputado voceado para presidir la Comisión de Energía y Minas. Pérez Alccahuamán es un dirigente minero de la provincia de Antabamba, donde existe minería informal e ilegal centrada en la extracción de cobre. Además, es gerente de la Empresa Minera Vilsur S.A., desde 2024; y su hermano, Julio Pérez Alccahuamán, cuenta con una inscripción vigente en el Reinfo.

Mientras que, en la Comisión de Constitución, la voceada de JP para la presidencia es Giannina Avendaño, abogada que en los últimos años trabajó en la Defensoría del Pueblo. También fue asesora de Roberto Sánchez, cuando este se desempeñó como ministro de Comercio Exterior en el gobierno de Pedro Castillo.

Mientras que en Obras, las fuentes de la bancada indicaron que los voceados para presidir sus grupos eran: Demetrio Valqui, quien cuenta con estudios técnicos en industrias azucareras, en Desarrollo Agrario; y Luis Masco, quien se venía desempeñando en los últimos años como chofer de cargas pesadas, en Defensa del Consumidor.

Estas bancadas del bloque de izquierda tampoco no han querido adelantar los nombres de sus candidatos a presidentes, debido a los antecedentes que pudieran saltar sobre sus hojas de vida. El diputado Valqui, por ejemplo, consignó en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones haber afrontado un fallo de comparecencia restringida por tenencia ilegal de arma de fuego en agravio del Estado. Si bien al momento de postular estaba en la condición de jubilado, hasta 2013, Valqui trabajó realizando labores de seguridad en la Empresa Agroindustrial Pomalca, según su propia hoja de vida.

Por otro lado, Fuerza Popular apostó por la experiencia para sus presidencias. Cuatro de sus cinco designados ya han sido parlamentarios en la era unicameral, por lo que conocen el trabajo legislativos para dictaminar proyectos. La quinta presidencia ha sido encargada a Flor Meza, quien cuenta con experiencia como asesora parlamentaria en el último periodo 2021-2026.

Mientras que, en Renovación Popular, se apostó por los perfiles profesionales. Alexander Segura, excomando del operativo Chavín de Huántar, estará al mando de la Comisión de Defensa; mientras que Paola Martínez, abogada con experiencia como asesora parlamentaria, dirigirá la Comisión de Justicia.

Lo mismo se observó en Ahora Nación, quien tendrá a José Marcelo, economista de profesión, como cabeza de la Comisión de Economía. Según su hoja de vida, Marcelo se desempeñó, en 2025, como “especialista económico financiero” en la Municipalidad de Lima, y antes en la ATU y como gerente administrativo en la Municipalidad de San Marcos, el distrito de Áncash conocido como el más rico del país por el canon minero, que que registra una de las peores ejecuciones de recursos.

-En la Cámara Alta-

Ahora Nación tendrá el control de la Comisión de Economía, tanto en la Cámara de Diputados como en Senado. Para la Cámara Alta, su presidente designado será el excandidato presidencial Alfonso López Chau. Economista de profesión, el líder de Ahora Nación se desempeñó en los últimos años como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, y fue director del Banco Central de Reserva durante el segundo gobierno aprista, designado por el Congreso de aquel entonces.

En la izquierda, Juntos por el Perú apostó para sus presidencias por Percy Osorio en la Comisión en Gestión del Estado y Contraloría; y por Hugo Ccahuana para la Comisión de Procedimientos Especiales. Ambos senadores registraron haber tenido sentencias civiles por pensión alimentaria. Además, Ccahuana en la campaña electoral contó el respaldo de los mineros de La Pampa, área donde miles extraen oro ilegalmente.

Otro presidente de JP es Andrés Ramos, quien encabezará la Comisión de Ética del Senado. Ramos Huillcas, quien también registra sentencia civil por pensión alimentaria, ha respaldado abiertamente la minería informal y cuestionado la presencia de “la gran minería”.

En Partido del Buen Gobierno, Susana Matute será la encargada de dirigir la Comisión de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital.

Mientras que Fuerza Popular designó a tres senadores con experiencia en periodos legislativos pasados. Solo está pendiente que oficialicen al titular de la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, donde está voceado José Arista, exministro de Economía. Para este grupo de estudio, aún están a la espera de los miembros de la Cámara Baja pues, al tratarse de un grupo mixto, estará conformados por 38 integrantes divididos entre senadores y diputados. Por este primer año, la Cámara Alta -a través de Fuerza Popular- manejará el timón del grupo que se encargará de dictaminar el proyecto de ley del presupuesto 2017.