Lo primero a tener en cuenta es que cada cámara tendrá sus propias comisiones: son 16 para la Cámara de Diputados y siete para el Senado. Las presidencias de las comisiones se repartirán proporcionalmente.

—En Diputados—

Para la Cámara Baja, el bloque de izquierda que ganó la Mesa Directiva propondrá su cuadro de comisiones para someterlo a votación en el pleno, donde cuentan con la mayoría para aprobarlo. Incluso, en el bloque de derecha son conscientes de este escenario, tal como reconoció una fuente: “A todos nos queda claro que nos van a dar lo que quede, a Fuerza Popular y Renovación Popular. El cuadro se da por votos y ellos tienen 74”. Y lo mismo piensan en el bloque de izquierda, en el que señalaron: “Es hasta poético, considerando que su mayoría [la de Fuerza Popular, en el 2016] era de 73”. Fuentes de la izquierda acotaron que son cuatro las comisiones que evalúan dejar para la derecha: Defensa del Consumidor, Inclusión Social, Medio Ambiente y Ciencia.

Entre las bancadas del bloque de oposición –Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y Partido del Buen Gobierno– se viene discutiendo la repartición de los grupos de su interés. La presidencia de Constitución está pedida por Juntos por el Perú y el Partido del Buen Gobierno. Mientras que la titularidad de Economía es tentada por Ahora Nación y también por el partido de Jorge Nieto. Otros grupos en los que JP busca tener el control son Energía y Minas (desde donde buscan impulsar la ampliación del Reinfo), Salud y Educación. Este último es tentado por la facción castillista.

Consultado anteriormente por la agenda legislativa que impulsará su bancada, Ernesto Zunini, diputado y vocero de JP, indicó que buscarán restablecer la iniciativa de referéndum para cambios constitucionales, así como la creación de un fondo para cerrar brechas de acceso al agua “con un porcentaje de los tributos que pagan las agroexportadoras”.

El abogado especialista en asuntos parlamentarios Martín Cabrera advirtió que el bloque de izquierda podría abrir “la puerta a nuevas propuestas populistas como el noveno retiro de fondos de pensiones”.

En el bloque de derecha, la diputada de Renovación Popular Roxana Rocha indicó que su bancada –a la que le toca presidir dos comisiones– tiene puesto el foco en Modernización de la Gestión del Estado; Justicia; Infraestructura, Vivienda y Transportes; y Educación.

Además… Hasta octubre Diputados de Fuerza Popular y Renovación Popular coincidieron en señalar que el pedido de delegación de facultades por parte del gobierno central podría tomar hasta octubre para ser aprobado en el nuevo flujo legislativo, donde las materias deben ser revisadas por las dos cámaras.

—En el Senado—

Ante el escenario adverso en Diputados, la proyección de Fuerza Popular es conseguir la presidencia de Constitución y Economía en el Senado. “Si no tenemos la presidencia abajo, de todas maneras la tendremos arriba, para poder revisar los intentos de reformas constitucionales y evitar, por ejemplo, un intento de constituyente. Además de la revisión de la delegación de facultades”, dijo una fuente fujimorista.

Tal como se vio en la elección de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, el bloque de la derecha y el de izquierda están empatados con 30 votos para cada uno. Para el bloque de derecha, el empate se puede romper: o con el voto dirimente de la presidencia (en manos de Miguel Torres de Fuerza Popular) o convenciendo al Partido del Buen Gobierno a inclinar la balanza. “Un gesto decente de Buen Gobierno es que dicha comisión la presida Fuerza Popular”, indicaron.

Otro tema por definir es la presidencia del grupo de Presupuesto que tiene una condición especial, debido a que el reglamento la constituye como una “comisión bicameral” integrada por miembros de ambas cámaras. El mismo reglamento estipula que, al inicio del período parlamentario, asume la presidencia un integrante del Senado. Fuerza Popular también espera lograr el consenso para el control del grupo que definirá la ley de presupuesto 2027.

Esta será la distribución de presidencias de comisiones en el Congreso, tanto para diputados como para el Senado.