Por Martin Hidalgo

Con la confianza de los 74 votos que le permitieron ganar la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, el bloque de izquierda –junto con su aliado, el Partido del Buen Gobierno– ahora buscará imponerse en la repartición de las presidencias de comisiones, donde su mira está puesta en tres grupos de estudio en particular: Constitución, Economía y Energía y Minas. Un resignado bloque de derecha, con el oficialista Fuerza Popular a la cabeza, buscará contrarrestar desde las comisiones del Senado para poder filtrar las fórmulas legislativas que sean enviadas desde la Cámara Baja.

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