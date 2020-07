Al cierre del último pleno de este periodo, la Junta de Portavoces no incluyó en la agenda del debate del Congreso 2020-2021 la reforma constitucional que incorporaba como a los delitos dolosos como impedimentos para postular a cargos de elección popular. La fórmula debía iniciar su proceso de aprobación en esta legislatura -al ser una reforma constitucional requiere ser votada en dos legislaturas sucesivas- para poder aplicarse en las elecciones 2021. Es decir, los condenados por corrupción en primera instancia podrán postular en los próximos comicios.

El bloqueo de esta norma inició con la Junta de Portavoces que, en su reunión de este viernes 3 a las 7:30 a.m., se negó a incluir el dictamen de la Comisión de Constitución en la agenda del pleno. Esto a pesar de que otros dictámenes de la reforma política, como la inmunidad parlamentaria y el distrito para peruanos en el exterior, sí fueron incluidos.

Voceros como Otto Guibovich (Acción Popular, Lima) aseguraron que habría una segunda reunión de la Junta de Portavoces para aprobar la inclusión del dictamen sobre impedimentos y otros temas. Sin embargo, esa reunión no se llegó a dar, y lo que corrió fue un acta con firmas virtuales.

En la corrida de firmas, solo se logró introducir en el pleno dos temas: una moción para otorgar facultades a la Comisión de Educación para investiga a la Sunedu y una reforma constitucional para que el presupuesto para el sector Educación sea mayor al 6% del PBI. El primero fue aprobado, pero el segundo fue derivado a comisión.

Mientras, el tema de impedimentos no alcanzó las firmas necesarias. El reglamento del Congreso establece que para ampliar la agenda se requiere 66 votos representativos y para exonerar de prepublicación se requiere de un mínimo de 78 votos representativos. Las firmas de los voceros de Acción Popular, Frepap, Somos Perú, Partido Morado y Frente Amplio solo representaban 68 votos, lo que les alcanzaba para el primer filtro, mas no para el segundo.

Bancada Votos Firmas para incluir en agenda el dictamen sobre impedimentos Acción Popular 25 Firmó Frepap 15 Firmó Somos Perú 11 Firmó Partido Morado 9 Firmó Frente Amplio 9 Firmó Alianza para el Progreso 22 No firmó Fuerza Popular 15 No firmó Unión por el Perú 13 No firmó Podemos Perú 11 No firmó

Las bancadas que bloquearon el debate de la fórmula fueron Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Unión por el Perú y Podemos Perú.

Fuerza Popular y UPP ratificaron la postura contraria que ya habían mostrado en el debate de la Comisión de Constitución. Sin embargo, APP y Podemos habían votado a favor en el grupo de trabajo.

“Varios tienen procesos y por eso no les conviene. No hay otro pleno y por más que se apruebe en la siguiente legislatura, no se podrá aplicar para el 2021″, refirió el legislador Rennan Espinoza (Somos Perú, Lima).

La sesión se extendió hasta las 07:00 a.m. del sábado 4, y hasta el final Espinoza y otros legisladores pidieron incluir el tema, pero su colega Guillermo Aliaga, a cargo de la conducción del debate en su calidad de segundo vicepresidente, alegó que se estaba respetando el reglamento y no se podía incluir el tema si es que no contaba con las firmas requeridas.

Al tratarse de una reforma constitucional, la fórmula legal requería que se apruebe en esta legislatura y una segunda votación en la siguiente para convertirse en ley y poder ser aplicada en las elecciones generales del 2021. Al no darse su primera votación en esta legislatura, que acaba este domingo 5, la norma no aplicará para los próximos comicios, con lo que podrán postular condenados por corrupción en primera instancia.

El texto propuesto establecía que “están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso cuya pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, sea superior a cuatro años”.

En declaraciones a RPP, el legislador Rennan Espinoza solicitó que el presidente Vizcarra convoque a una sesión extraordinaria para este domingo a fin de debatir este proyecto.

Polémica previa

El predictamen inicial puesto al debate en la Comisión de Constitución establecía que están impedidos de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria, emitida en primera instancia y en calidad de autoras, por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual.

Durante el debate de la comisión recién se aceptó la incorporación de los delitos dolosos y se extendió el alcance tanto a los autores como cómplices del delito.

Los tres proyectos presentados en este periodo 2020-2021 sobre la materia, planteaban la misma fórmula no tomada en cuenta en el predictamen de Constitución: que no puedan postular a cargos públicos de elección popular quienes cuenten con sentencia condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso.