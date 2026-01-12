Escucha la noticia
Condenados por peculado: Casi 20 candidatos al Congreso bicameral registraron tener antecedentes por corrupción
El caso del candidato presidencial Mario Vizcarra, quien también postula al Senado con Perú Primero, no es el único con antecedentes por delito de corrupción. En total, 17 aspirantes declararon en sus hojas de vida haber recibido una condena por peculado, según constató El Comercio en la plataforma habilitada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).