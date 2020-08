El pleno del Congreso le negó la confianza al Gabinete encabezado por Pedro Cateriano, tras una larga jornada que se extendió hasta las primeras horas de hoy. Fueron 54 votos en contra, 37 a favor y 34 abstenciones. ¿Por qué fracasaron?

Aquí dos analistas explican las responsabilidades del Ejecutivo, del Legislativo y dan claves que podrían servir para elegir al futuro primer ministro.

¿El discurso de Cateriano fue el más adecuado?

Para el politólogo José Incio, el primer ministro tuvo una lectura errada del contexto al que se enfrenta. “Desde que lo nombraron primer ministro, Cateriano no leyó bien la situación. Por ejemplo, con el nombramiento de los ministros de Trabajo y Energía ya estaba cargando maletas antes de llegar al Congreso”, señala.

En su presentación, Cateriano hizo hincapié en que promoverán la inversión minera. Para él, su discurso estuvo fuera de lugar. “Imagino que en su cabeza habrá dicho: necesito enfocarme en la economía, y su relación economía-minería le ha jugado una mala pasada. En pleno conflicto en Espinar, no puedes traer el tema sin esperar que los representantes de Cusco y de la izquierda lo saquen en cara”, indica.

Incio señala que las bancadas de izquierda –en su amplia gama: Frente Amplio, Frepap y UPP– no podían ser consecuentes con su discurso si le daban la confianza. “Cateriano se está yendo con la idea de que no cedió ante el chantaje. Pero también debería irse con la idea de que tuvo una lectura tan mala de la situación y que fue super confiado”, señala Incio.

Para el docente universitario Carlos Alberto Adrianzén, la lectura que tuvo el Ejecutivo también fue mala. No tuvieron en cuenta un antecedente importante: cuando el presidente Martín Vizcarra amenazó con el referéndum, la respuesta del Congreso fue pecharlo con el tema de la inmunidad para altos funcionarios.

“Eso ya te mostraba la tónica de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo; era claro que el primero ya no tenía la fuerza como para imponerse unilateralmente ante el segundo”, señala Adrianzén. En el mensaje de 28 de julio de Vizcarra, primó el tono de hacer las cosas en conjunto. Pero ese no fue el tono ni de la elección de Cateriano ni del mensaje que este brindó ayer. “Cateriano era ministro para el anterior Congreso, no para este. Hubiera funcionado bien en un momento en el que el conflicto era con el fujimorismo”, señala.

Incio y Adrianzén resaltan que, como muestra de su mala lectura, en los diálogos previos de Cateriano, promocionó más una reunión con Luis Bedoya Reyes, que con los partidos con representación en el Congreso.

¿Fueron insuficientes sus mensajes frente a la pandemia? Para Incio, cualquier mensaje de este tipo se vio opacado por el tema de la minería. “No había mucha necesidad de hacer tanto énfasis en la reactivación minera. Era un tema de confianza, de lineamientos generales”, indica.

“El mensaje de Cateriano fue poco político. Dijo estas son mis convicciones, pero la política no se trata de eso, se trata de hacer que las cosas sucedan”, indica Adrianzén. “Cateriano ha jugado a darle gestos a los empresarios, pero ellos no tienen bancada ahora. Lo que importaban eran las curules, los votos en el Parlamento”, señala.

¿El Congreso fue irresponsable?

Incio y Adrianzén coinciden en separar la responsabilidad de las bancadas en torno a lo que motivó su voto. “En este caso, hay oportunismo de algunos sectores, hay negocios pero también hay voto programático. No metería a todos en un saco de irresponsabilidad”, explica Adrianzén.

En un primer grupo están las bancadas consecuentes con su electorado. “Y me parece que está bien. Frepap y UPP está bien que hayan votado así, porque son consecuentes. Es un error de Cateriano no leer que es una buena parte de la representación”, señala Incio. En el mismo bloque de agrupaciones consecuentes se encuentran el Partido Morado y Fuerza Popular que votaron a favor de este discurso.

“Luego tienes a los que son consecuentes con sus intereses y sus negocios. El tema de Luna y Sunedu es clarísimo. Lo de Podemos no es ideología, ni agenda clara. Es una fijación”, dice el politólogo. Lo que queda pendientes es ver cuál será la respuesta del Ejecutivo respecto al ministro de Educación, Martín Benavides. Adrianzén también señala que hay bancadas que han tomado una decisión en función a temas personales, y un indicio de ello es su votación en las investigaciones en torno a Educación.

Finalmente, está el bloque de Acción Popular y APP. “Una abstención de los partidos de centro es una mala lectura. En el tema del discurso no los afecta porque no es una agenda con la que ellos entraron al Congreso”, señala Incio.

Para él, si estos partidos hubieran votado a favor de la confianza, hubieran salido fortalecidos, pues salvaban la votación. “Más allá del juego político y las convicciones, para nada conviene haber censurado a un Gabinete en plena crisis. A la población esto le va a parecer mal. Con su abstención demuestran que no se quieren hacer responsables y quieren evadir el tema”, señala Incio.

“En tanto no generen alguna propuesta, va a ser irresponsable. Algunos no sabían qué responder cuando les preguntan qué es lo que quieren”, indica Adrianzén. Para él, esta situación demuestra que las conductas de los actores llevan a un resultado no deseado; y esto pasa cuando el sistema político está en crisis, que no se ha detenido.

¿Qué características debería tener el futuro primer ministro?

Incio considera que Vizcarra tiene que ver con qué bloque puede trabajar en el Congreso. Para él, sería más fácil que lo haga con un bloque de centro izquierda, que tienes más opciones que Cateriano.

Lo que no debería hacer el presidente es cambiar figuras dentro del propio Gabinete que le quiten continuidad a algunas políticas. Por ejemplo, en el trabajo de Pilar Mazzetti, en Salud; Ana Neyra, en Justicia; y Martín Benavides, en Educación. “El mensaje debe ser que entiendo la consecuencia pero no cedo al chantaje”, señala.

Otra posibilidad, según Adrianzén, es hacer un Gabinete de coalición, en el que algunos fuerzas del Parlamento tengan asientos en el nuevo Consejo de Ministros. Esto implicaría ver con qué sectores se puede negociar. Vizcarra podría decantarse por negociar con los que quieren la cabeza del ministro de Educación a cambio de la aprobación; lo que sería terrible para el país, según explica. Otra opción sería conversar con el Frente Amplio y el Frepap para que el sucesor sea una persona aceptada por ellos.

¿Pilar Mazzetti sería una buena idea?

Por un lado, Incio señala que sería una buena idea porque le da el peso ejecutivo a la pandemia. Pero es cierto que se necesita una mirada más holísitica que vea reactivación económica, los temas de justicia, entre otros. “No creo que sea una buena jugada ni para ella ni para el gobierno”, indica.





