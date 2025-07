La congresista Ana Zegarra, de la bancada Somos Perú, anunció que tomará acciones legales contra la empresaria Blanca Ríos, quien a través de medios de comunicación la implicó en una trama de supuestos pagos irregulares para promover obras dentro de la Comisión de Presupuesto.

“No se puede poner en tela de juicio mi trabajo por falsos y porque una persona que no muestra ninguna evidencia y a quien reto públicamente, porque también voy a tomar acciones legales en su contra, porque está mancillando el trabajo y todo lo que he venido realizando”, anunció ante la prensa este miércoles desde Pasos Perdidos.

Zegarra se refirió así a Ríos, quien en un reportaje de “Panorama” una supuesta trama de pagos a cambio de incluir obras públicas a través de la Comisión de Presupuesto cuando el actual presidente del Congreso, José Jerí, encabezaba este grupo d trabajo.

Según esta versión, el principal involucrado era un asesor parlamentario de Zegarra llamado Nahum Hidalgo quien, luego de conocerse la investigación periodística, fue separado del cargo del despacho de la congresista.

Sobre él, la legisladora dijo que comenzó a trabajar con él cuando asumió la curul de Hitler Saavedra luego de su fallecimiento y porque “conocía las labores”.

“Pero para tener la transparencia, hablamos con el señor Nahum para que dé un paso al costado y él también tenga que allanarse en este caso a resolver las inquietudes”, explicó Zegarra.

Cabe destacar que “Cuarto poder” reveló que la congresista también tiene en su haber al menos tres sentencias condenatorias por falsedad ideológica, falsificación de documentos y falsa declaración. Al respecto, Ana Zegarra respondió brevemente que tenía que ver con trámites que hizo relacionados a una “duplicidad de partida” de su hija.

“Como muchas madres de familia, muchas veces hacemos una inscripción a nuestro menor hijo sin estar la presencia del padre. Muchas veces se hace el padre ausente y en la segunda inscripción, creyendo un error, se hace en la ciudad de Iquitos. Sin conocer, porque yo entendía, en ese momento me hicieron entender, que la segunda partida anulaba la primera (...) Eso es algo que ya se cumplió. Como digo, estoy totalmente llana a poder participar y poder actuar y me he allanado a los principios de la ley y he cumplido con todo lo que han ordenado”, aseguró.