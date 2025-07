La congresista Ana Zegarra (Somos Perú) anunció la separación de su asesor parlamentario Nahum Hidalgo, tras la denuncia que la vincula con cobros ilícitos junto al presidente del Congreso José Jerí, también de Somos Perú.

Mediante un comunicado enviado a “Panorama”, la legisladora dijo que separa a su asesor como gesto de transparencia. Agregó que se allanará a las investigaciones con el fin de “aclarar” las denuncias en su contra.

#EXCLUSIVO



LUEGO QUE PANORAMA SOLICITARA HOY una entrevista grabada con los Congresistas José Jerí, candidato a la Presidencia del Congreso, y con Ana Zegarra (ambos de Somos Perú), para responder sobre una investigación periodística, la Congresista Zegarra anunció esta noche la… pic.twitter.com/k4XPLrphD0 — Panorama (@PanoramaPTV) July 26, 2025

Según reveló el dominical, la empresaria Blanca Ríos denunció que pagó miles de soles para sacar adelante sus proyectos en la Comisión de Presupuesto, cuando esta fue presidida por José Jerí.

Según la denunciante, Jerí fue parte de un círculo de congresistas y asesores que negociaban con autoridades y empresarios la aprobación de presupuestos para obras en dicha comisión.

Ríos aseveró que llegó a pagar S/150 mil en solo un día para que se apruebe una obra, que finalmente no se concretó.

“Él (José Jerí) tiene dos operadores que nos han, inicialmente, dicho que nos van a apoyar cuando él era presidente de la Comisión de Presupuesto. En el año 2023, en noviembre, se acercaron dos personas. Uno era un señor Alexis, de Iquitos, que directamente trabajaba con el señor Nahum”, indicó.

Nahum sería Nahum Hidalgo Arbildo, asesor II de la congresista Zegarra hasta esta semana. Es señalado como uno de los operadores para los supuestos sobornos a cambio de aprobación de presupuesto para obras en la comisión.

La empresaria buscaba la aprobación para una obra de riego en Cajamarca, cuyo proyecto ya está listo, pero no cuenta con el presupuesto para su ejecución. Según su relato, fue recibida por el congresista Jerí fuera de su despacho.

“Tengo mis comprobantes de pago, tengo mis chats, tengo toda la información que estoy vertiendo. Yo estoy hablando la cosa cierta”, dijo a “Panorama”.

“Me dijo que arreglara nomás”

La empresaria asegura que por la forma en que se pactó la reunión y por lo que le dijo José Jerí, presume que este sabía de los pagos indebidos.

“Sacaron la cita y bueno, nos presentamos para que pueda tener yo la entrevista con él. El congresista Jerí dijo que sí, que no nos preocupáramos, que el presupuesto va a salir, pero ha sido todo una mentira, completamente mentira”, subrayó.

“Me dijo que arreglara nomás con ellos. [Dijo:] ‘Si ya has arreglado esto, no te preocupes, esto va a salir’”, añadió la empresaria.

El ahora presidente del Congreso ha dejado entrever que solo sostuvo una reunión informal con la empresaria, razón por la cual no se llevó a cabo en su oficina.

“Mire, si es una reunión formal, lo correcto es que yo le reciba en la oficina. Yo soy una persona sumamente cortés, yo no le niego el saludo a nadie, ni a mis enemigos, que a veces me los cruzo, les niego el saludo”, dijo.

Más personajes

Nahum Hidalgo es un hombre clave. Hace dos días, cuando se solicitaron los descargos a Somos Perú, fue despedido como asesor II de la congresista Zegarra. Ambos tienen diálogos directos con la empresaria denunciante, según “Panorama”.

Entre 2023 y 2024, Zegarra no era aún congresista, sino asesora parlamentaria y accesitaria del legislador Hitler Saavedra. Cuando este último falleció en setiembre del año pasado, ella tomó el cargo.

“Como te dije, Blanquita, yo estoy esperando para reunirme bien con los de Vivienda y los coordinadores. O sea, con ellos estoy, por eso estoy esperando. En la mañana yo se la he pasado a full, no me respondieron y estoy esperando eso para poder sentarnos, conversar y definir ciertas cosas”, dice Ana Zegarra en un chat.

La empresaria ha contado:“Anita, como siempre la he llamado, me decía que ella va a postular y que tenía que comprar gorritos, polos, no sé qué más. Yo le decía siempre: ‘Ana, no te preocupes, yo te voy a apoyar. Hagamos las cosas como son’. Entonces se le pasó: ‘Pásame tanto de plata, voy a viajar ahí, a Iquitos, ya, pásame una cuenta’. Me pasó la cuenta y le depositamos a su cuenta”, relató.

Se niega a hablar

Zegarra se ha negado a responder a “Panorama” respecto a los pedidos de dinero que presuntamente realizó cuando ejerció como asesora del Congreso.

“Me llamaban a las diez, once de la noche, que ‘estamos en la casa de Jerí, que yo estoy haciendo de chef, mándame mil soles’. Yo le mandaba. Que ‘mándame porque falta todavía este whisky’. Yo le mandaba. Ahí está, de mi Yape a su Yape”, dijo la empresaria.