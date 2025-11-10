Apelando a la victimización y sin admitir ninguna responsabilidad, la congresista Ariana Orué (Podemos Perú) negó un mal uso de asesores y denunció un supuesto reglaje en su contra, tras revelarse que utilizó a su coordinador parlamentario como chofer para llevarla al gimnasio.

En declaraciones a la prensa, la legisladora aseguró que se ha “distorsionado la información”, pues, según dijo, no estaban dentro del horario laboral. También alegó que viene siendo “víctima” de reglaje meses atrás y que denunció ese hecho ante la seguridad del Congreso.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Denuncian que la congresista Ariana Orué contrató en el Parlamento al socio de su hermana

“Han distorsionado la información de que yo utilizo recursos del Congreso. El carro no es del Congreso, a mí no me asignan combustible y hemos estado fuera del horario laboral. En este caso [con] mi coordinador, que justamente estaba cerca y con el que yo coordino y hago muchas funciones, nos hemos venido del gimnasio a mi casa -porque estábamos dentro de la hora- y me he regresado acá al Congreso”, expresó.

“Es lo único que han podido sacar y es una información que se está distorsionando. Yo hace días a la seguridad del Congreso de la República había denunciado reglaje. Hemos presentado incluso evidencia de fiscalizadores de la Municipalidad del Callao que están cerca a mi casa y coincidentemente el día de ayer sale un reportaje donde prácticamente me han seguido hasta un gimnasio”, agregó.

Orué negó ser “una delincuente ni una corrupta” e insistió en que se ha vulnerado su privacidad, lo que atribuyó a sus “denuncias contra la corrupción”. Reiteró que no utilizó a su coordinador parlamentario, Álex Paredes, para labores ajenas a sus funciones y que tiene evidencia de ello.

“Imagínense, el reglaje me lo han estado haciendo meses atrás, no sé por parte de quién, y lo único que han podido encontrar es que esa vez, de manera excepcional, él ha estado cerca y me ha podido trasladar”, acotó.

LEE MÁS: Revelan que visitante en el Congreso de Kelly Portalatino fue detenido por un caso de robo

“No lo hemos utilizado, el trabajador muy amablemente lo que ha hecho es decir si me puede llevar al Congreso mientras vamos coordinando, y ha sido una sola vez, o unas dos veces más, en todo el año que vengo fiscalizando y ejerciendo el cargo de congresista. Lamentablemente hay medios que se están prestando para difundir información falsa”, añadió.

Defiende contratación

Finalmente, Ariana Orué defendió la contratación de Nicolás Basurco como asesor II de su despacho, pese a que es socio de África Producciones Perú S.A.C., la empresa de su hermana, dedicada a eventos, marketing y publicidad.

LEE MÁS: JEE ordena que se identifique a trabajador que usó cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

Alegó que se trata de un profesional con “trayectoria” que cumple con todos los requisitos para el cargo. Sobre un presunto vínculo sentimental con su hermana, la parlamentaria aseguró que “está soltero”.

“Con respecto a mi asesor II, cumple con todos los requisitos que el mismo Congreso lo requiere. Él es profesional, es licenciado, está estudiando una maestría, tiene experiencia, una trayectoria profesional y se supone que es un cargo de confianza, tengo que colocar a personas en la que confío y que cumplen con todos los requisitos”, remarcó.

LEE MÁS: Gobierno duplica sueldos del Servicio Diplomático con nuevo decreto del MEF

“Lo pueden vincular porque al final se supone que ya están entrando en campaña y van a distorsionar la información. El señor Nicolás está soltero y cumple con todos los requisitos y no lo voy a dejar sin trabajo como está pidiendo la gente porque es una persona profesional, humilde y del Callao”, sentenció.