La congresista Ariana Orué, de Podemos Perú, denunció que sufre reglaje y que personas cercanas a ella han sido objeto de amenazas y extorsiones por supuestamente fiscalizar a las autoridades del Callao.

“Desde que asumí el cargo de congresista lo primero que hice fue fiscalizar a autoridades chalacas y me he visto como víctima de reglaje. He ido a colocar garantías de vida para poder resguardar y seguir realizando mis funciones”, señaló ante la prensa.

La parlamentaria de Podemos Perú dijo que comenzó a detectar que era seguida por vehículos o motos hace un mes.

Congresista Ariana Orué asegura que usa chaleco antibalas para realizar sus funciones

“Yo casi tengo dos meses como congresista y hace un mes oficié al gobierno regional para verificar por qué no llegan a más del 50% sus proyectos de inversión. Asimismo, al alcalde provincial por el tema del balneario Costa Azul en Ventanilla”, comentó.

Según relató, primero vio que un vehículo la seguía cerca al asentamiento humano donde vive. “En mi casa han ido e intentado ingresar a la puerta de mi segundo piso. Esto ya lo he colocado en un parte y lo he sustentado y por ahora, recién, me están apoyando en el tema de seguridad”, relató Orué.

También dijo que recibe llamadas telefónicas que evita responder por ser números que parecen ser del extranjero.

“Se habla por personas cercanas a mí que van a sus casas a amenazar a balazos, indicando que no se pueden oponer o tener posiciones distintas justamente a algunas autoridades. No sé si sea verdad pero me gustaría que la fiscalía lo revise”, agregó.