La congresista Ariana Orué (Podemos Perú) aseguró que la contratación de la pareja de su hermana en su despacho es legal, pese a los cuestionamientos por el vínculos familiar, ya que se trata de un puesto de confianza.

“Es un cargo de confianza, no es un concurso público. Yo puedo colocar en este caso a las personas que tengan y cumplan con todos los requisitos que pide el Congreso”, aseguró ante la prensa este miércoles.

Un reportaje de “Cuarto Poder” reveló que la parlamentaria tiene como trabajador en su despacho a Nicolás Bazurco, quien se puede ver en fotografías pidiéndole la mano a la hermana de Orué, revelando así un vínculo familiar.

Al ser consultada sobre las fechas, tanto de la contratación de Bazurco como de las imágenes de la pedida de mano, la legisladora de Podemos Perú evitó responder y trató de desviar el tema.

“¿Es tan importante este tema o los temas de corrupción?“, señaló antes de asegurar que no hay cuestionamientos a la legalidad de la contratación de Bazurco.

“Acá tenemos un oficial mayor y tenemos un área de Recursos Humanos quienes aceptan todas las contrataciones y cumple con todas las condiciones”, insistió.

Según informó “Cuarto Poder”, Nicolás Bazurco es pareja de Shirley Orué, hermana menor de la parlamentaria y actualmente tiene una contratación como asesor II del despacho de Ariana Orué, con un sueldo de más de S/ 10 mil mensuales.