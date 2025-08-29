Carlos Anderson, congresista no agrupado, renunció a Perú Moderno. (Foto: Congreso)
Redacción EC
Redacción EC

El congresista , parte de los no agrupados del Parlamento, presentó su renuncia al partido político , el cual en algún momento tuvo entre sus filas a empresarios como Carlos Añaños, quien también renunció en setiembre del 2024.

El legislador presentó su carta de renuncia “irrevocable” a la agrupación política ante su presidenta, Mariela Aragón Arce.

“Corresponde a usted dar el trámite correspondiente a esta comunicación, a fin de hacer uso irrestricto de mis derechos en el ámbito electoral”, señala la carta del legislador.

El documento fue enviado el 28 de agosto a la dirigencia de Perú Moderno, .

