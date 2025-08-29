El congresista Carlos Anderson, parte de los no agrupados del Parlamento, presentó su renuncia al partido político Perú Moderno, el cual en algún momento tuvo entre sus filas a empresarios como Carlos Añaños, quien también renunció en setiembre del 2024.
El legislador presentó su carta de renuncia “irrevocable” a la agrupación política ante su presidenta, Mariela Aragón Arce.
“Corresponde a usted dar el trámite correspondiente a esta comunicación, a fin de hacer uso irrestricto de mis derechos en el ámbito electoral”, señala la carta del legislador.
El documento fue enviado el 28 de agosto a la dirigencia de Perú Moderno, partido cuyo fundador, Wilson Aragón, falleció el pasado 19 de abril a los 77 años.
