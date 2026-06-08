El congresista Carlos Zeballos, de la bancada Bloque Democrático Popular, cuestionó que Roberto Sánchez hasta realizado visitas a Pedro Castillo en el Penal de Barbadillo y dijo que es debería pedir un pronunciamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“Creo que no ha sido lo mejor, creo que en ese sentido se estaría vulnerando el tema del sistema penitenciario a nivel nacional. El ministro de Justicia debería pronunciarse al respecto”, exhortó el parlamentario ante la prensa este lunes.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó Roberto Sánchez ingresó este domingo 7 de junio al penal Barbadillo de Ate, donde purga su condena el expresidente Pedro Castillo, en su calidad de congresista de la República.

“El congresista Roberto Sánchez ingresó solo al establecimiento penitenciario; no se le permitió el ingreso acompañado de una comitiva”, manifestaron al aclarar que no otorgó autorización especial, beneficio, privilegio, ni tratamiento excepcional en el caso de Sánchez Palomino y se aplicó el procedimiento regular previsto para el ingreso de un congresista.

Zeballos recordó que los legisladores tienen facultades fiscalizadoras pero para verificar el estado de los penales. “Creo que lo que se ha visto ayer no ha sido lo propio. Creo que el congresista Roberto Sánchez, actual candidato a la presidencia, debería dar su versión”. aseveró.