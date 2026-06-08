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Carlos Zeballos, congresista del Bloque Democrático Popular, se pronunció por visitas de Roberto Sánchez a Pedro Castillo. (Foto: Congreso)
Carlos Zeballos, congresista del Bloque Democrático Popular, se pronunció por visitas de Roberto Sánchez a Pedro Castillo. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El congresista Carlos Zeballos, de la bancada Bloque Democrático Popular, cuestionó que Roberto Sánchez hasta realizado visitas a Pedro Castillo en el Penal de Barbadillo y dijo que es debería pedir un pronunciamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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