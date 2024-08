La congresista Cheryl Trigozo (Renovación Popular) recibió una donación de US$ 5 mil de la oficina Económica y Cultural de Taipéi en Perú en el 2021, a pesar de que el Código de Ética Parlamentaria le prohíbe recibir dádivas, reveló “Panorama” este domingo.

Trigozo envió un oficio a la mencionada oficina en octubre del 2021 para solicitarle el dinero. Según señaló, sería utilizado para organizar una fiesta por Navidad a favor de niños de bajos recursos económicos.

La legisladora recibió el dinero, pero nunca lo hizo público ni ha detallado cómo lo gastó.

“Panorama” accedió a una carta de agradecimiento que escribió la legisladora. En esta se lee: “Estimado Sheng Hung Chu. Oficina Económica y Cultural de Taipéi. Agradecer su generoso apoyo humanitario con la región San Martín, mediante la donación de 5 mil dólares, destinados a la atención de la necesidad de Alimentos”.

La propia legisladora reconoció haber recibido el dinero. No obstante, intentó justificarse asegurando desconocer las normas del Congreso.

“En ese tiempo, la embajada de Taiwán quiso apoyar, y como era nueva, estaba empezando la legislatura, pues uno no sabe si está prohibido un donativo. [...] He llevado juguetes a 20 centros poblados, mi estimado. Y pues para un evento navideño, una chocolatada y que no es nada de malo”, señaló.

No obstante, el abogado José Cevasco, exoficial Mayor del Congreso, precisó que cuando los parlamentarios asumen funciones, se les entrega la Constitución, el reglamento del Congreso y el Código de Ética Parlamentaria. Agregó que los congresistas están obligados sus deberes, derechos y límites en el ejercicio de la función.

En abril pasado, la Comisión de Ética sancionó al congresista Edgar Tello (Podemos Perú) con 60 días multa por solicitar US$ 8 mil a la misma Oficina Económica y Cultural de Taipéi para la compra de cocinas y otros elementos a favor de las ollas comunes.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de la Nación, Tello recibió los US$ 8 mil, pero luego obligó a sus trabajadores a comprar cocinas y otros materiales para las ollas comunes. La fiscalía lo denunció recientemente por el presunto delito de concusión.