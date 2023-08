La congresista Marleny Portero (Acción Popular) aseguró a la fiscalía que su colega de bancada Elvis Vergara buscaba trabajadores para Palacio de Gobierno durante la gestión de Pedro Castillo. Así lo reveló “Cuarto poder” este domingo 6 de agosto.

“Luego de la reunión del 7 de septiembre del 2021, el congresista Elvis Vergara Mendoza me llamó a su despacho, a lo que acudí. En ese momento me preguntó si tenía un profesional A1 a quien recomendar para ser evaluado, sin precisarme para qué era, indicándome que de la Presidencia de la República estaban llamando, solicitando a estos profesionales A1″, dijo.

Vergara es investigado por el Caso ‘Los Niños’. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional en su contra en mayo pasado, por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado.

La fiscalía investiga si Vergara y otros congresistas de Acción Popular y otras bancadas integraron una presunta organización criminal liderada por el expresidente Castillo, que buscaba copar puestos públicos y controlar procesos de contrataciones en el Estado a cambio de beneficios económicos.

De acuerdo con “Cuarto poder”, la legisladora Portero detalló a la fiscalía que Vergara convocó a los integrantes de la bancada de Acción Popular a una reunión de emergencia en Palacio de Gobierno, donde iban a evaluar a profesionales propuestos por los parlamentarios.

“Por tal motivo, fui a la oficina de Elvis Vergara para preguntar si era cierto y él me dijo que sí. Además, me dijo que si tenía la propuesta del personal idóneo, que se acerque a Palacio. Luego de ello vuelvo a mi despacho y le señalo a mi asesora Lilian Bances respecto a lo que me había dicho Elvis Vergara del profesional A1 y le pregunto respecto al señor Javier Villarroel Pérez, que me había presentado. Y ella me indica que debe estar trabajando, por tal motivo le indiqué que lo llamara, que la reunión se iba a llevar en Palacio, donde lo iban a evaluar”, señaló.

“Cuarto poder” mostró una fotografía en la que aparece Villarroel Pérez posando en Palacio de Gobierno el 14 de setiembre del 2021.

Sindica a Ilich López

En otro momento, la legisladora Portero negó ante la fiscalía estar involucrada en la contratación del padre de su nieta, Johan Jaime Rodríguez, en el Ministerio de la Producción en el 2022.

En su declaración, Portero involucró en el caso a su colega de bancada Ilich López.

“Quiero precisar que mi persona no tuvo nada que ver. [...] Quiero precisar que, a raíz de esta problemática he realizado mis averiguaciones del caso y me he enterado que quien ha pedido el CV de Johan Jaime había sido el congresista Ilich Freddy López Ureña, luego de ello le habían llamado de secretaría general del Ministerio de la Producción”, aseguró.

“Cuarto poder” reveló hace ocho meses la designación de Johan Jaime en el citado ministerio con un sueldo de S/ 15.600. Según el citado programa, la ex pareja de una de las hijas de la congresista Portero trabajaba como coordinador de servicios psicológicos en un pequeño colegio de Chiclayo, pero su suerte cambió en el gobierno de Pedro Castillo.

Johan Jaime aseguró a la fiscalía que en enero del 2022 se encontró de casualidad con el congresista López en la puerta de la casa de Portero, en Chiclayo.

“Él se presentó como el congresista Ilich López, y nuevamente me preguntó respecto al paradero de la abuela de mi hija, además de preguntarme quién era yo, si estaba trabajando, dónde estaba trabajando. Le respondí que era de profesión psicólogo y que en ese momento no estaba trabajando. Y me preguntó si tenía experiencia en el sector público, a lo que respondí que sí había trabajado en el Ministerio del Interior, preguntándome si estaría dispuesto a que me invite a trabajar, pidiéndome mi CV”, señaló.

López negó haber pedido el CV, pero reconoció que en un viaje familiar a Chiclayo almorzó en casa de la congresista Cordero sin que ella estuviera presente.

El legislador también es investigado por la fiscalía por el Caso ‘Los Niños’ desde el 2022.