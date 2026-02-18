Congresista de Avanza País: “La opción es María del Carmen Alva”

La congresista Karol Paredes, de Avanza País, anunció que votará por María del Carmen Alva en la elección del próximo presidente de la República, prevista para las seis de la tarde en el Congreso de la República.

“ Yo sí voy a votar por María del Carmen Alva, pero no puedo tomar el nombre de la bancada porque todavía no lo hemos conversado. Lo vamos a consolidar en el transcurso del día”, manifestó la parlamentaria en diálogo con Canal N.

Paredes remarcó que su postura no constituye una decisión oficial de su grupo político, ya que —según indicó— aún no han sostenido una conversación formal al respecto. No obstante, señaló que algunos integrantes comparten su posición.

La congresista de Avanza País, Karol Paredes, señaló que respaldará, a título personal, a María del Carmen Alva para la Presidencia de la República, por su trayectoria y experiencia política en escenarios complejos



La legisladora sostuvo que considera a Alva como la mejor alternativa en el actual escenario político. “Considero que la elección de hoy tiene que ser bastante responsable y que la opción es María del Carmen Alva, no solo por la experiencia que tiene. A muchos no les puede agradar su carácter, pero creo que en estos momentos necesitamos una persona que no solamente genere transparencia y hay cosas que en el camino se pueden ir mejorando”, declaró.

Asimismo, resaltó que la ex presidenta del Parlamento ya ejerció el cargo en una etapa compleja para el país. “ Ha sido presidenta del Congreso, ha sido una presidenta que, relativamente, ha estado en los peores momentos de crisis que tuvo el país y en estos momentos estamos atravesando una crisis política bastante fuerte y, efectivamente, necesitamos nosotros como Congreso recuperar la confianza”, afirmó.

En esa línea, Paredes subrayó que Alva no presenta sentencias ni procesos que puedan generar cuestionamientos, lo que ,a su juicio, resulta relevante en la actual coyuntura.

La elección del titular del Parlamento, quien asumirá la jefatura del Estado tras la censura de José Jerí, se realizará esta tarde en el hemiciclo.

