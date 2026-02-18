Congresista de Avanza País: “La opción es María del Carmen Alva”

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Karol Paredes confirma su voto por María del Carmen Alva en elección clave. (Foto: Captura/Canal N)
Por Redacción EC

La congresista Karol Paredes, de Avanza País, anunció que votará por María del Carmen Alva en la elección del próximo presidente de la República, prevista para las seis de la tarde en el Congreso de la República.

