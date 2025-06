La congresista Diana Gonzales (Avanza País), vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, dijo que la propuesta de nueva ley de minería artesanal y pequeña minería (Ley MAPE) que se está evaluando en este grupo de trabajo favorece a la ilegalidad y es un “Reinfo recargado”.

En declaraciones a RPP, la parlamentaria cuestionó al presidente de la comisión, Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) porque luego de un año recién puso en debate un primer texto de la Ley MAPE en la última sesión antes que termine la más reciente legislatura, y luego busque su aprobación en sesiones extraordinarias.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Llamaron a sesión extraordinaria con la legislatura ya finalizada y esperan que se apruebe un texto que no tiene el consenso de la comisión y, sobre todo, con un primer texto que nos presenta, que lo dije es un Reinfo recargado, es un maquillaje legislativo que se pretende hacer y sobre todo una política pública que legaliza la ilegalidad”, advirtió.

Gonzales dijo que esta primera propuesta era “sumamente débil” porque, entre otros problemas no definía qué era minería formal, lo que permitía que se considere como legal a quienes habían iniciado su proceso de inscripción, aunque no hubiera sido aprobado.

Todo esto como parte de lo que propone el predictamen para reemplazar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) con un nuevo Registro Nacional de Productores Mineros Artesanales.

“Ahora se incluye la definición de minería formal, se excluye la definición de minería tradicional, pero me parece increíble que se pueda hablar de minería artesanal de 50 toneladas diarias. Si ya antes el minero artesanal producía 25 toneladas diarias, y de artesanales no tienen nada, ahora lo duplican”, comentó.

La parlamentaria de Avanza País destacó que la mayoría, con 13 de 17 votos, aprobaron que el predictamen sea debatido en la siguiente legislatura, pero aún así Paul Gutiérrez sigue convocando sesiones extraordinarias.

“No me queda la más mínima duda que existen intereses y estamos forzando una situación de intentar aprobar un dictamen en sesiones extraordinarias con una legislatura terminada. ¿Qué pasaría si se aprueba en la comisión, que no va a ocurrir? Va a ir a la Comisión Permanente a aprobarse con los representantes de las bancadas y no va a haber debate de los 130 congresistas", resaltó.