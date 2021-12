El congresista de Perú Libre, Edgar Tello, dijo que las renuncias que se han presentado en su bancada no afectan el trabajo del grupo parlamentario pues dijo que la calidad vale más que la cantidad. “Las renuncias corresponden a decisiones personales que no reflejan al resto de la bancada, creo que la calidad vale más que la cantidad”, señaló.

En cuanto a la moción de censura planteada por Guillermo Bermejo contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, la cual no tuvo el respaldo del conjunto de su bancada, Tello explicó que no se trató de una iniciativa consensuada con los demás legisladores.

“En la bancada se conversan las iniciativas, nosotros también fuimos a hablar con la presidenta del Congreso para saber de este tema. No fue una moción que se consultada con el resto de la bancada. Vimos que no tenía trascendencia y que no obedecía a una denuncia con pruebas objetivas”, agregó.

En los últimos días se dieron tres salidas en la bancada de Perú Libre, se trata de los casos de los legisladores Guillermo Bermejo, Hamlet Echevarría y de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez.

Las dimisiones se dan luego del votación dividida que registró Perú Libre sobre la moción de censura contra la titular del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular).

A favor estuvieron el promotor de la moción, Guillermo Bermejo y otros como Luis Kamiche, Silvana Robles y Víctor Cutipa. En abstención votaron Waldemar Cerrón, Guido Bellido, Margot Palacios y otros.

